Форвард «Салавата Юлаева» Берлёв госпитализирован после матча КХЛ с «Трактором»

Как рассказал «Матч ТВ» главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Виктор Козлов, нападающий уфимцев Антон Берлев был госпитализирован после матча регулярного чемпионата с «Трактором».

«У Берлёва серьёзное повреждение, он в больнице, проходит обследование во избежание более серьёзных травм», — отметил Козлов.

18 октября «зелёные» в Челябинске уступили «белым медведям» со счётом 1:2 в гостевой встрече регулярки сезона КХЛ-2025/2026. 31-летний Берлёв, полноценный контракт с которым был подписан 13 октября, покинул площадку в третьем периоде на носилках: форвард после столкновения с бортом держался за плечо.

В текущем сезоне Берлёв успел провести шесть матчей регулярного чемпионата, в которых отметился тремя отданными результативными передачами.