Форвард «Салавата Юлаева» Берлёв госпитализирован после матча КХЛ с «Трактором»

18 октября «зелёные» в Челябинске уступили «белым медведям» со счётом 1:2 в гостевой встрече регулярки сезона КХЛ-2025/2026. 31-летний Берлёв, полноценный контракт с которым был подписан 13 октября, покинул площадку в третьем периоде на носилках: форвард после столкновения с бортом держался за плечо.