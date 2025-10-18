Головкин на льду и камбэк: «Барыс» проиграл, но заработал очки в КХЛ

Встреча состоялась в Астане на льду «Барыс Арены». В этом матче символическое вбрасывание совершил легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин.
Сама игра получилась боевой. В первом периоде гости забросили две шайбы: на девятой минуте отличился Григорий Динисенко, а на 16-й — Михаил Фисенко.
«Барыс» ответил на это шайбой Всеволода Логвина, отличившегося на 17-й минуте. Второй период оказался безголевым.
А, в третьем периоде астанчане сподобились на камбэк: на 44-й минуте Кирилл Панюков забросил вторую шайбу в ворота гостей.
В овертайме счет не изменился, а в серии послематчевых буллитов «Ак Барс» оказался сильнее.
В следующем матче «Барыс» примет на своем льду «Амур». Игра состоится 24 октября.
Михаил Кравец
Анвар Гатиятулин
Андрей Шутов
(00:00-65:00)
Тимур Билялов
(00:00-65:00)
Адам Шил
(65:00-65:00)
08:55
Григорий Денисенко
(Александр Барабанов, Александр Хмелевский)
13:53
Дмитрий Кателевский
15:50
Михаил Фисенко
(Митчелл Миллер, Тимур Билялов)
16:25
Всеволод Логвин
(Роман Старченко)
28:52
Никита Дыняк
35:02
Митчелл Миллер
38:34
Джейк Мэсси
43:33
Кирилл Панюков
(Самат Данияр, Алихан Омирбеков)
50:38
Семен Симонов
50:38
Алексей Марченко
победный бросок: Александр Барабанов
(Ак Барс)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит