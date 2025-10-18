Ричмонд
Головкин на льду и камбэк: «Барыс» проиграл, но заработал очки в КХЛ

Столичный «Барыс» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Астане на льду «Барыс Арены». В этом матче символическое вбрасывание совершил легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин.

Сама игра получилась боевой. В первом периоде гости забросили две шайбы: на девятой минуте отличился Григорий Динисенко, а на 16-й — Михаил Фисенко.

«Барыс» ответил на это шайбой Всеволода Логвина, отличившегося на 17-й минуте. Второй период оказался безголевым.

А, в третьем периоде астанчане сподобились на камбэк: на 44-й минуте Кирилл Панюков забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В овертайме счет не изменился, а в серии послематчевых буллитов «Ак Барс» оказался сильнее.

В следующем матче «Барыс» примет на своем льду «Амур». Игра состоится 24 октября.

Барыс
2:3
1:2, 0:0, 1:0, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
18.10.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 9945 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Анвар Гатиятулин
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-65:00)
Тимур Билялов
(00:00-65:00)
Адам Шил
(65:00-65:00)
1-й период
08:55
Григорий Денисенко
(Александр Барабанов, Александр Хмелевский)
13:53
Дмитрий Кателевский
15:50
Михаил Фисенко
(Митчелл Миллер, Тимур Билялов)
16:25
Всеволод Логвин
(Роман Старченко)
2-й период
28:52
Никита Дыняк
35:02
Митчелл Миллер
38:34
Джейк Мэсси
3-й период
43:33
Кирилл Панюков
(Самат Данияр, Алихан Омирбеков)
50:38
Семен Симонов
50:38
Алексей Марченко
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Барабанов
(Ак Барс)
Статистика
Барыс
Ак Барс
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
3
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит