«Ак Барс» по буллитам обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась победой гостей после серии буллитов со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Григорий Денисенко (9-я минута) и Михаил Фисенко (16), победный буллит реализовал Александр Барабанов. У «Барыса» отличились Всеволод Логвин (17) и Кирилл Панюков (44).