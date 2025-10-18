«Ак Барс» по буллитам обыграл «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Астане и завершилась победой гостей после серии буллитов со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Григорий Денисенко (9-я минута) и Михаил Фисенко (16), победный буллит реализовал Александр Барабанов. У «Барыса» отличились Всеволод Логвин (17) и Кирилл Панюков (44).
«Ак Барс» продлил победную серию в противостоянии с «Барысом» до 12 матчей. Также казанцы одержали седьмую победу подряд в текущем регулярном чемпионате.
«Ак Барс» (23 очка) поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (17) располагается на седьмом месте.
В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 22 октября, а «Барыс» 24 октября примет хабаровский «Амур».
Михаил Кравец
Анвар Гатиятулин
Андрей Шутов
(00:00-65:00)
Тимур Билялов
(00:00-65:00)
Адам Шил
(65:00-65:00)
08:55
Григорий Денисенко
(Александр Барабанов, Александр Хмелевский)
13:53
Дмитрий Кателевский
15:50
Михаил Фисенко
(Митчелл Миллер, Тимур Билялов)
16:25
Всеволод Логвин
(Роман Старченко)
28:52
Никита Дыняк
35:02
Митчелл Миллер
38:34
Джейк Мэсси
43:33
Кирилл Панюков
(Самат Данияр, Алихан Омирбеков)
50:38
Семен Симонов
50:38
Алексей Марченко
победный бросок: Александр Барабанов
(Ак Барс)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит