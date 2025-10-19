Ричмонд
«Северсталь» по буллитам обыграла «Амур»

«Северсталь» по буллитам обыграла «Амур» и одержала четвертую подряд победу.

Источник: КХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» в серии буллитов проиграл череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Хабаровске, закончилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Северстали» шайбы забросили Руслан Абросимов (3-я минута) и Илья Квочко (45). У «Амура» отличились Ярослав Лихачев (36) и Кирилл Петьков (38). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее оказались череповчане.

«Амур» с 17 очками идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции. Одержавшая четвертую победу подряд «Северсталь», набрав 20 очков, занимает третью позицию на Западе. В следующем матче хабаровчане 24 октября на выезде встретятся с казахстанским «Барысом», а череповецкая команда тремя днями ранее в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Амур
2:3
0:1, 2:0, 0:1, 0:0
Б
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Андрей Козырев
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-65:00)
Александр Самойлов
(00:00-65:00)
Дамир Шаймарданов
(65:00-65:00)
1-й период
02:40
Руслан Абросимов
(Николай Чебыкин, Янни Калдис)
07:11
Егор Воронков
17:49
Виктор Балдаев
2-й период
32:02
Михаил Ильин
34:47
Тимофей Давыдов
35:11
Ярослав Лихачев
(Игнат Коротких, Иван Мищенко)
37:48
Кирилл Петьков
(Кирилл Ураков, Алексей Соловьев)
3-й период
44:12
Илья Квочко
(Тимофей Давыдов, Тимур Муханов)
49:39
Алексей Соловьев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Ильин
(Северсталь)
Статистика
Амур
Северсталь
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит