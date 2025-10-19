«Северсталь» по буллитам обыграла «Амур»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Хабаровске, закончилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Северстали» шайбы забросили Руслан Абросимов (3-я минута) и Илья Квочко (45). У «Амура» отличились Ярослав Лихачев (36) и Кирилл Петьков (38). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее оказались череповчане.