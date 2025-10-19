Ричмонд
«Лада» уволила спортивного директора Гомоляко

Как стало известно «СЭ», руководство «Лады» приняло решение расторгнуть контракт со спортивным директором Сергеем Гомоляко, пришедшим в клуб в межсезонье.

Источник: РИА "Новости"

После окончания игровой карьеры Гомоляко работал ассистентом и главным тренером «Витязя» (2006 — 2009), главным тренером команды МХЛ «Русские витязи» (2010/11), ассистентом главного тренера «Автомобилиста» (2011), ассистентом главного тренера и спортивным директором магнитогорского «Металлург» (2011 — 2015, 2020 — 2024), вице-президентом «Трактора» (2014 — 2016), директором департамента по развитию игроков СКА (2018/19), спортивным директором «Сочи» (2019 — 2021). В прошлом сезоне Гомоляко так же в начале чемпионата был уволен из магнитогорского «Металлурга».

После 16 игр «Лада» идет на предпоследнем месте Западной конференции с 10 очками.