«Авангард» в овертайме выиграл у «Автомобилиста» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Омский «Авангард» выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Михаил Котляревский (20-я минута), Эндрю Потуральски (49) и Константин Окулов (65), продливший результативную серию до четырех матчей. У «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов (46) и Стефан Да Коста (55).
«Авангард», набрав 24 очка, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Автомобилист» с 24 очками располагается на третьей позиции.
В следующем матче «Автомобилист» 23 октября примет челябинский «Трактор», «Авангард» в этот же день сыграет дома с череповецкой «Северсталью».
Ги Буше
Николай Заварухин
Никита Серебряков
(00:00-64:34)
Евгений Аликин
(00:00-64:34)
05:50
Командный штраф
15:08
Эндрю Потуральски
17:18
Николай Прохоркин
17:18
Никита Шашков
19:04
Михаил Котляревский
(Игорь Мартынов, Никита Серебряков)
23:04
Михаил Гуляев
24:38
Артем Блажиевский
30:44
Максим Денежкин
45:09
Семен Кизимов
47:59
Командный штраф
48:17
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов)
54:58
Стефан Да Коста
(Брукс Мэйсек, Кирилл Воробьев)
64:34
Константин Окулов
(Николай Прохоркин)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит