«Авангард» в овертайме выиграл у «Автомобилиста» в матче КХЛ

Встреча в Омске завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Михаил Котляревский (20-я минута), Эндрю Потуральски (49) и Константин Окулов (65), продливший результативную серию до четырех матчей. У «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов (46) и Стефан Да Коста (55).