Лидер КХЛ выиграл один из самых результативных матчей в истории турнира

Матч между магнитогорской и нижнекамской командами стал четвертым по результативности в истории КХЛ: по столько же шайб было в играх «Витязь» — «Динамо» Минск (9:6) и «Спартак» — «Динамо» Москва (8:7 ОТ), а больше — только в игре «Барыс» — «Витязь» (11:6).