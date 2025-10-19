Ричмонд
Лидер КХЛ выиграл один из самых результативных матчей в истории турнира

Матч в Магнитогорске закончился со счетом 9:6. По ходу матча хозяева вели 8:1 и 9:2. Владимир Ткачев набрал пять очков. Евгений Кузнецов не реализовал буллит. В КХЛ всего четвертый раз забросили 15 шайб за игру.

Источник: РБК Спорт

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 9:6. Обе команды обновили свои рекорды результативных матчей в лиге (ранее в их играх не было больше 13 голов), а «Металлург» впервые забросил соперникам девять шайб.

У хозяев Владимир Ткачев набрал пять очков (гол на 6-й минуте и четыре передачи). Также по шайбе забросили Никита Михайлис (3), Алексей Маклюков (9), Егор Коробкин (17), Артем Минулин (19), Дерек Барак (24), Егор Яковлев (27), Дмитрий Силантьев (29) и Роман Канцеров (44).

Нападающий Евгений Кузнецов не забил буллит, но сделал два голевых паса.

У «Нефтехимика» отличились Андрей Белозеров (13), Матвей Надворный (31), Герман Точилкин (44, 47), Булат Шафигуллин (49) и Илья Пастухов (60). «Нефтехимик» стал первой командой в истории КХЛ, забросившей три шайбы в меньшинстве в двух разных матчах.

Матч между магнитогорской и нижнекамской командами стал четвертым по результативности в истории КХЛ: по столько же шайб было в играх «Витязь» — «Динамо» Минск (9:6) и «Спартак» — «Динамо» Москва (8:7 ОТ), а больше — только в игре «Барыс» — «Витязь» (11:6).

«Металлург» лидирует в Восточной конференции и сводной таблице КХЛ.

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном» Кузнецов перешел в магнитогорский клуб в начале октября.

Металлург Мг
9:6
5:1, 3:1, 1:4
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7069 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Игорь Гришин
Вратари
Илья Набоков
Ярослав Озолин
(00:00-28:10)
Семен Любалин
(c 28:10)
1-й период
02:06
Никита Михайлис
(Данила Паливко, Валерий Орехов)
05:48
Владимир Ткачев
(Валерий Орехов, Евгений Кузнецов)
07:43
Дерек Барак
07:43
Матвей Надворный
08:56
Алексей Маклюков
(Владимир Ткачев)
09:50
Егор Яковлев
11:40
Данила Паливко
11:40
Владимир Ткачев
12:46
Андрей Белозеров
(Герман Точилкин, Дамир Жафяров)
16:50
Егор Коробкин
(Дерек Барак, Никита Коротков)
18:40
Артем Минулин
(Сергей Толчинский, Евгений Кузнецов)
2-й период
20:35
Роман Канцеров
22:18
Илья Пастухов
23:09
Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
26:07
Егор Яковлев
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
28:10
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Владимир Ткачев)
28:49
Илья Пастухов
28:49
Евгений Кузнецов
30:10
Матвей Надворный
(Никита Хоружев, Никита Хлыстов)
36:31
Булат Шафигуллин
36:31
Жан-Себастьян Ди
3-й период
42:39
Илья Пастухов
42:39
Андрей Белозеров
43:03
Роман Канцеров
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
43:25
Герман Точилкин
46:28
Никита Полтавчук
46:38
Герман Точилкин
(Динар Хафизуллин, Дамир Жафяров)
47:21
Илья Пастухов
48:33
Булат Шафигуллин
(Максим Сушко)
50:45
Дмитрий Силантьев
59:51
Илья Пастухов
(Андрей Белозеров, Дамир Жафяров)
Статистика
Металлург Мг
Нефтехимик
Штрафное время
14
19
Игра в большинстве
6
6
Голы в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит