«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв московское «Динамо»

Узнать больше по теме

Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC

Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.