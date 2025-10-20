«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв московское «Динамо»

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
Заброшенными шайбами в составе «Локомотива» отметились Александр Волков (15-я и 58-я минуты) и Павел Красковский (26). У «Динамо» отличились Антон Слепышев (36) и Артем Швец-Роговой (46).
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 18 матчах. «Динамо» занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 19 очков в 16 играх.
Следующий матч 22 октября «Локомотив» на выезде проведет с казанским «Ак Барсом». «Динамо» в гостях сыграет с московским «Спартаком» 23 октября.
