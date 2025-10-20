Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.38
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв московское «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Заброшенными шайбами в составе «Локомотива» отметились Александр Волков (15-я и 58-я минуты) и Павел Красковский (26). У «Динамо» отличились Антон Слепышев (36) и Артем Швец-Роговой (46).

«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 18 матчах. «Динамо» занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 19 очков в 16 играх.

Следующий матч 22 октября «Локомотив» на выезде проведет с казанским «Ак Барсом». «Динамо» в гостях сыграет с московским «Спартаком» 23 октября.

Динамо М
2:3
0:1, 1:0, 1:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
20.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9287 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Боб Хартли
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:40)
Даниил Исаев
1-й период
14:57
Александр Волков
(Александр Полунин)
2-й период
21:35
Игорь Ожиганов
27:36
Александр Радулов
35:31
Антон Слепышев
(Артем Швец-Роговой)
3-й период
41:20
Максим Шалунов
45:32
Павел Красковский
(Александр Волков, Даниил Мисюль)
45:50
Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев)
52:45
Джордан Уил
57:35
Александр Волков
(Алексей Береглазов, Александр Полунин)
Статистика
Динамо М
Локомотив
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше