Минские динамовцы проиграли московским «армейцам» в КХЛ

В понедельник, 20 октября, подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Москве у ЦСКА. Для капитана «зубров» Андрея Стася этот матч стал 950-м в карьере в КХЛ — пятый показатель в истории лиги. Команды обменялись голами в течение трех стартовых минут встречи: сперва первую для себя шайбу в сезоне провел Никита Пышкайло, который реализовал выход один на один, но хозяева сравняли цифры всего через 30 секунд.