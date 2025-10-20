Минские динамовцы проиграли московским «армейцам» в КХЛ

В понедельник, 20 октября, подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Москве у ЦСКА. Для капитана «зубров» Андрея Стася этот матч стал 950-м в карьере в КХЛ — пятый показатель в истории лиги. Команды обменялись голами в течение трех стартовых минут встречи: сперва первую для себя шайбу в сезоне провел Никита Пышкайло, который реализовал выход один на один, но хозяева сравняли цифры всего через 30 секунд.
Далее минчан подвела игра в неравных составах. «Армейцы» вышли вперед на 12-й минуте матча, а также отличились на старте второго и третьего периодов — все три раза в большинстве. Игроки «Динамо» пытались реализовать лишнего четырежды, но смогли только однажды — в конце заключительной трети в формате «5 на 3» отличился Станислав Галиев. Еще одну шайбу отыграл Сэм Энас, но перевести игру в овертайм гостям не удалось. Вместо этого динамовцы получили шайбу в пустые ворота, итог поединка — поражение 3:5.
Эта неудача стала для «зубров» четвертой в пяти последних матчах. Наша команда осталась на пятом месте в таблице Западной конференции, столько же баллов (19) имеют московские «Спартак» и «Динамо». Второй и заключительный поединок выездной серии столичный клуб проведет 22 октября в Тольятти — принимать минчан будет аутсайдер Запада «Лада». Встреча стартует в 18.00.
Игорь Никитин
Дмитрий Квартальнов
Спенсер Мартин
Закари Фукале
(00:00-52:46)
01:57
Никита Пышкайло
02:29
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов)
06:53
Даррен Дитц
10:28
Даниил Сотишвили
11:32
Джереми Рой
(Максим Соркин, Виталий Абрамов)
20:52
Колби Уильямс
22:47
Ксавье Уэлле
24:31
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Джереми Рой)
32:56
Иван Дроздов
42:30
Командный штраф
44:10
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Дмитрий Бучельников)
Сэм Энас
47:11
Иван Дроздов
51:12
Сэм Энас
(Роберт Хэмилтон, Виталий Пинчук)
53:20
Виталий Абрамов
54:02
Владислав Провольнев
54:26
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Ксавье Уэлле)
59:28
Даниэль Спронг
(Колби Уильямс)
59:36
Никита Пышкайло
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
