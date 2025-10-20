Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.39
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
03:30
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Минские динамовцы проиграли московским «армейцам» в КХЛ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение на старте выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорта Белоруссии

В понедельник, 20 октября, подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Москве у ЦСКА. Для капитана «зубров» Андрея Стася этот матч стал 950-м в карьере в КХЛ — пятый показатель в истории лиги. Команды обменялись голами в течение трех стартовых минут встречи: сперва первую для себя шайбу в сезоне провел Никита Пышкайло, который реализовал выход один на один, но хозяева сравняли цифры всего через 30 секунд.

Далее минчан подвела игра в неравных составах. «Армейцы» вышли вперед на 12-й минуте матча, а также отличились на старте второго и третьего периодов — все три раза в большинстве. Игроки «Динамо» пытались реализовать лишнего четырежды, но смогли только однажды — в конце заключительной трети в формате «5 на 3» отличился Станислав Галиев. Еще одну шайбу отыграл Сэм Энас, но перевести игру в овертайм гостям не удалось. Вместо этого динамовцы получили шайбу в пустые ворота, итог поединка — поражение 3:5.

Эта неудача стала для «зубров» четвертой в пяти последних матчах. Наша команда осталась на пятом месте в таблице Западной конференции, столько же баллов (19) имеют московские «Спартак» и «Динамо». Второй и заключительный поединок выездной серии столичный клуб проведет 22 октября в Тольятти — принимать минчан будет аутсайдер Запада «Лада». Встреча стартует в 18.00.

ЦСКА
5:3
2:1, 1:0, 2:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
20.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 8370 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Спенсер Мартин
Закари Фукале
(00:00-52:46)
1-й период
01:57
Никита Пышкайло
02:29
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов)
06:53
Даррен Дитц
10:28
Даниил Сотишвили
10:28
Даниил Сотишвили
11:32
Джереми Рой
(Максим Соркин, Виталий Абрамов)
2-й период
20:52
Колби Уильямс
22:47
Ксавье Уэлле
24:31
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Джереми Рой)
32:56
Иван Дроздов
3-й период
42:30
Командный штраф
44:10
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Дмитрий Бучельников)
44:10
Сэм Энас
47:11
Иван Дроздов
51:12
Сэм Энас
(Роберт Хэмилтон, Виталий Пинчук)
53:20
Виталий Абрамов
54:02
Владислав Провольнев
54:26
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Ксавье Уэлле)
59:28
Даниэль Спронг
(Колби Уильямс)
59:36
Никита Пышкайло
Статистика
ЦСКА
Динамо Мн
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит