Квартальнов: ЦСКА чуть-чуть побольше хотел победить

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от ЦСКА (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— ЦСКА чуть-чуть побольше хотел победить. Заблокировали много бросков. На вбрасываниях нас уничтожили, особенно в первых двух периодах в своей зоне. Сразу отдаем инициативу. Пропустили пару голов в меньшинстве. Был большой гандикап.

— После того, как в прошлом сезоне команда обыграла армейцев в плей-офф, наверняка был особый настрой сегодня у хозяев. Чувствовалось ли это?

— Я не знаю. Я концентрируюсь на игре своей команды. У нас своих проблем хватает. Что было в прошлом году, я уже не помню.

— У вас в команде большую часть в чемпионате тянет первое звено. Было много матчей, когда оно выручало. Не было желания все-таки разбить первую пятерку, чтобы где-то другие звенья подтянулись?

— Я с вами полностью согласен. Не хватает на край второго звена игрока. Алекс Лимож поиграл и пока тоже перекуривает много игр. Новая лига для него. Но мы очень многого от него еще ждем. Если проанализировать последние десять игр, там нужно тоже помогать, — цитирует Квартального пресс-служба клуба.

ЦСКА
5:3
2:1, 1:0, 2:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
20.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 8370 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Спенсер Мартин
Закари Фукале
(00:00-52:46)
1-й период
01:57
Никита Пышкайло
02:29
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов)
06:53
Даррен Дитц
10:28
Даниил Сотишвили
10:28
Даниил Сотишвили
11:32
Джереми Рой
(Максим Соркин, Виталий Абрамов)
2-й период
20:52
Колби Уильямс
22:47
Ксавье Уэлле
24:31
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Джереми Рой)
32:56
Иван Дроздов
3-й период
42:30
Командный штраф
44:10
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Дмитрий Бучельников)
44:10
Сэм Энас
47:11
Иван Дроздов
51:12
Сэм Энас
(Роберт Хэмилтон, Виталий Пинчук)
53:20
Виталий Абрамов
54:02
Владислав Провольнев
54:26
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Ксавье Уэлле)
59:28
Даниэль Спронг
(Колби Уильямс)
59:36
Никита Пышкайло
Статистика
ЦСКА
Динамо Мн
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит