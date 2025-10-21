Никитин — о смене капитана ЦСКА: «С Нестерова надо снять груз, чтобы он сосредоточился на игре»

Капитанство Карнаухова? Здесь никакой подоплеки. Просто с Никиты (Нестерова) немножко снять этот груз, чтобы он сосредоточился на игре. Да и команду освежить немножко, у нас не все просто, не все гладко. Никите не принципиально, какая буква у него на груди, он при любой букве в раздевалке скажет. Будет ли Карнаухов капитаном в следующей игре? А почему нет?" — приводятся слова Никитина на сайте лиги.