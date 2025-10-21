Ричмонд
Никитин — о смене капитана ЦСКА: «С Нестерова надо снять груз, чтобы он сосредоточился на игре»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:3).

Источник: Sport24

В минувшей игре в составе армейцев вернулся форвард Даниэль Спронг, который стал автором двух последних шайб команды. Кроме того, в качестве капитана ЦСКА на лед вышел Павел Карнаухов, а не Никита Нестеров.

"Главное — болельщикам понравилась игра.

Возвращение Спронга в состав? У нас команда, поэтому все внесли вклад в победу, он не исключение. Требования — не мои, а хоккея — ко всем одинаковые. Сегодня молодчик, забил нужные голы, сделал свою работу, как и те, кто забивал, кто ловил шайбу на себя. Я бы не заострял внимание на Спронге.

Капитанство Карнаухова? Здесь никакой подоплеки. Просто с Никиты (Нестерова) немножко снять этот груз, чтобы он сосредоточился на игре. Да и команду освежить немножко, у нас не все просто, не все гладко. Никите не принципиально, какая буква у него на груди, он при любой букве в раздевалке скажет. Будет ли Карнаухов капитаном в следующей игре? А почему нет?" — приводятся слова Никитина на сайте лиги.

ЦСКА
5:3
2:1, 1:0, 2:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
20.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 8370 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Спенсер Мартин
Закари Фукале
(00:00-52:46)
1-й период
01:57
Никита Пышкайло
02:29
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов)
06:53
Даррен Дитц
10:28
Даниил Сотишвили
10:28
Даниил Сотишвили
11:32
Джереми Рой
(Максим Соркин, Виталий Абрамов)
2-й период
20:52
Колби Уильямс
22:47
Ксавье Уэлле
24:31
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Джереми Рой)
32:56
Иван Дроздов
3-й период
42:30
Командный штраф
44:10
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Дмитрий Бучельников)
44:10
Сэм Энас
47:11
Иван Дроздов
51:12
Сэм Энас
(Роберт Хэмилтон, Виталий Пинчук)
53:20
Виталий Абрамов
54:02
Владислав Провольнев
54:26
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Ксавье Уэлле)
59:28
Даниэль Спронг
(Колби Уильямс)
59:36
Никита Пышкайло
Статистика
ЦСКА
Динамо Мн
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит