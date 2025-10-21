Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
1
:
Трактор
0
П1
2.13
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
0
:
Металлург Мг
1
П1
64.00
X
5.75
П2
1.19
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
П1
2.08
X
4.41
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
1.70
X
4.97
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
1.65
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
2.40
X
4.34
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
2.35
X
4.33
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
П1
3.05
X
4.38
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
П1
1.87
X
4.79
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
2.20
X
4.39
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
П1
2.95
X
4.44
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Виннипег
2
П1
X
П2

«Северсталь» обыграла «Адмирал» в матче КХЛ

«Северсталь» обыграла «Адмирал» в матче КХЛ со счетом 4:1.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Давид Думбадзе (37-я минута), Николай Чебыкин (38), Никита Камалов (51) и Иван Подшивалов (60). У хозяев отличился Дмитрий Завгородний (60).

«Северсталь», набрав 22 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала пятую победу подряд. «Адмирал» с 15 баллами располагается на девятой позиции на Востоке.

В следующем матче «Северсталь» 23 октября на выезде сыграет с омским «Авангардом», а двумя днями позднее «Адмирал» в Казани сыграет с «Ак Барсом».

Адмирал
1:4
0:0, 0:2, 1:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5241 зритель
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Андрей Козырев
Вратари
Адам Хуска
(00:00-50:45)
Всеволод Скотников
(00:00-42:12)
Арсений Цыба
(50:45-57:51)
Всеволод Скотников
(c 42:21)
Арсений Цыба
(c 59:29)
2-й период
21:10
Макар Фомин
26:33
Олег Садовин
36:57
Давид Думбадзе
(Иван Подшивалов, Данил Веряев)
37:59
Николай Чебыкин
(Александр Скоренов, Янни Калдис)
3-й период
42:21
Аркадий Шестаков
45:22
Командный штраф
50:08
Никита Камалов
(Илья Квочко, Илья Рейнгардт)
51:24
Вячеслав Основин
57:51
Томас Грегуар
59:29
Иван Подшивалов
(Давид Думбадзе)
59:59
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин, Семен Ручкин)
Статистика
Адмирал
Северсталь
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит