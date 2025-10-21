«Северсталь» обыграла «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Давид Думбадзе (37-я минута), Николай Чебыкин (38), Никита Камалов (51) и Иван Подшивалов (60). У хозяев отличился Дмитрий Завгородний (60).
«Северсталь», набрав 22 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала пятую победу подряд. «Адмирал» с 15 баллами располагается на девятой позиции на Востоке.
В следующем матче «Северсталь» 23 октября на выезде сыграет с омским «Авангардом», а двумя днями позднее «Адмирал» в Казани сыграет с «Ак Барсом».
Леонид Тамбиев
Андрей Козырев
Адам Хуска
(00:00-50:45)
Всеволод Скотников
(00:00-42:12)
Арсений Цыба
(50:45-57:51)
Всеволод Скотников
(c 42:21)
Арсений Цыба
(c 59:29)
21:10
Макар Фомин
26:33
Олег Садовин
36:57
Давид Думбадзе
(Иван Подшивалов, Данил Веряев)
37:59
Николай Чебыкин
(Александр Скоренов, Янни Калдис)
42:21
Аркадий Шестаков
45:22
Командный штраф
50:08
Никита Камалов
(Илья Квочко, Илья Рейнгардт)
51:24
Вячеслав Основин
57:51
Томас Грегуар
59:29
Иван Подшивалов
(Давид Думбадзе)
59:59
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин, Семен Ручкин)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит