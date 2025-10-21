«Северсталь» обыграла «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Давид Думбадзе (37-я минута), Николай Чебыкин (38), Никита Камалов (51) и Иван Подшивалов (60). У хозяев отличился Дмитрий Завгородний (60).