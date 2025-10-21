«Металлург» победил «Сибирь» благодаря голу Ткачева в овертайме

В основное время у гостей забил Роман Канцеров, у хозяев отличился Иван Климович.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард магнитогорцев Владимир Ткачев.
«Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции с 30 очками в 18 матчах, «Сибирь» идет на десятой строчке с 15 очками в 16 играх.
«Металлург» проведет следующий матч на выезде против «Нефтехимика» 23 октября, «Сибирь» в этот же день примет на своей площадке «Салават Юлаев».
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11299 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Андрей Разин
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-63:45)
Александр Смолин
(00:00-63:45)
2-й период
22:51
Егор Аланов
23:45
Роман Канцеров
(Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев)
3-й период
55:52
Иван Климович
(Алексей Яковлев, Александр Лукин)
Овертайм
63:45
Владимир Ткачев
(Дмитрий Силантьев, Александр Смолин)
Статистика
Сибирь
Металлург Мг
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
