«Нефтехимик» расторг контракт с канадцем Ди

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 31-летним игроком было расторгнуто по соглашению сторон.
Ди перешел в нижнекамскую команду по ходу сезона-2023/24 и в общей сложности провел 102 матча, набрав 45 очков (24 шайбы + 21 результативная передача). Канадец также играл в КХЛ за магнитогорский «Металлург».
Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ди выступал за клубы «Аризона Койтис», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сэйбрз». На его счету 37 матчей и семь баллов (5+2) в регулярных чемпионатах лиги.