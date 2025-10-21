«Нефтехимик» расторг контракт с канадцем Ди

Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ди выступал за клубы «Аризона Койтис», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сэйбрз». На его счету 37 матчей и семь баллов (5+2) в регулярных чемпионатах лиги.