«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений в КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). В составе «Салавата Юлаева» отличились Артем Горшков (11-я минута), Александр Жаровский (23) и Владислав Ефремов (50). У «Трактора» шайбы забросили Андрей Светлаков (57) и Михаил Григоренко (58).

Команды встречались второй раз за четыре дня. 18 октября в Челябинске победу со счетом 2:1 одержали хоккеисты «Трактора».

«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений в КХЛ, команда располагается на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков за 16 матчей. «Трактор» (20 очков) идет пятым.

В следующем матче «Салават Юлаев» 23 октября на выезде сыграет против новосибирской «Сибири», «Трактор» в этот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Салават Юлаев
3:2
1:0, 1:0, 1:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7505 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Бенуа Гру
Вратари
Семен Вязовой
Крис Дригер
(00:00-54:11)
Крис Дригер
(56:08-56:22)
Крис Дригер
(57:13-58:04)
1-й период
10:20
Артем Горшков
(Владислав Ефремов, Евгений Кулик)
18:44
Михаил Григоренко
2-й период
21:47
Григорий Дронов
22:38
Александр Жаровский
(Данил Алалыкин)
23:08
Егор Сучков
33:51
Арсений Коромыслов
3-й период
42:08
Егор Коршков
49:20
Владислав Ефремов
(Артем Горшков, Егор Сучков)
53:34
Григорий Панин
56:08
Андрей Светлаков
(Александр Кадейкин, Джош Ливо)
56:15
Егор Сучков
57:13
Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Джордан Гросс)
Статистика
Салават Юлаев
Трактор
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит