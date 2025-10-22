Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.39
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
03:30
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых гол забил Владимир Алистров (50-я минута).

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов сделал 21 сейв, он оформил первый в сезоне и 37-й в карьере шатаут в КХЛ.

«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. «Локомотив» прервал серию из трех побед и остается лидером Запада с 26 очками.

В следующем матче «Локомотив» 28 октября примет тольяттинскую «Ладу», «Ак Барс» тремя днями ранее дома сыграет против владивостокского «Адмирала».

Ак Барс
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8847 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
Даниил Исаев
(00:00-57:57)
1-й период
01:18
Григорий Денисенко
13:59
Михаил Фисенко
18:02
Кирилл Семенов
2-й период
23:46
Никита Лямкин
27:02
Байрон Фрэз
33:27
Егор Сурин
3-й период
49:20
Александр Радулов
49:43
Владимир Алистров
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
55:32
Алексей Марченко
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
10
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит