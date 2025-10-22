«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых гол забил Владимир Алистров (50-я минута).
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов сделал 21 сейв, он оформил первый в сезоне и 37-й в карьере шатаут в КХЛ.
«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. «Локомотив» прервал серию из трех побед и остается лидером Запада с 26 очками.
В следующем матче «Локомотив» 28 октября примет тольяттинскую «Ладу», «Ак Барс» тремя днями ранее дома сыграет против владивостокского «Адмирала».
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
Даниил Исаев
(00:00-57:57)
01:18
Григорий Денисенко
13:59
Михаил Фисенко
18:02
Кирилл Семенов
23:46
Никита Лямкин
27:02
Байрон Фрэз
33:27
Егор Сурин
49:20
Александр Радулов
49:43
Владимир Алистров
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
55:32
Алексей Марченко
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит