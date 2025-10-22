Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.38
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

ЦСКА едва не упустил победу над СКА

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась на арене «Ледовый дворец», завершилась со счетом 4:3. В составе победившей команды голами отметились Николай Коваленко, Иван Дроздов, Колби Уильямс и Даниэль Спронг. За петербургскую команду шайбы в этом матче забросили Николай Голдобин, Владислав Романов и Михаил Воробьев, который забил в самом конце матча.

СКА потерпел третье поражение подряд и восьмое в последних девяти играх. Теперь в активе клуба после 17 игр 16 очков, он расположился на девятой строчке «Запада». ЦСКА продлил свою победную серию до трех матчей. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб идет на седьмой строчке, набрав 20 очков после 18 матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома примет хабаровский «Амур» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. СКА на домашнем льду 24 октября примет «Сочи», игра стартует в 19:30 по московскому времени.

СКА
3:4
1:0, 0:2, 2:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11418 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
(00:00-57:54)
Дмитрий Гамзин
Егор Заврагин
(58:45-58:56)
1-й период
02:58
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди, Тревор Мерфи)
11:46
Андрей Педан
14:31
Колби Уильямс
2-й период
20:18
Джозеф Бландизи
20:44
Николай Коваленко
(Дмитрий Бучельников)
33:14
Иван Дроздов
(Павел Карнаухов, Даниэль Спронг)
3-й период
41:53
Колби Уильямс
(Максим Соркин)
49:28
Владислав Романов
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
49:45
Марат Хайруллин
50:31
Андрей Локтионов
51:42
Даниэль Спронг
(Денис Гурьянов, Никита Нестеров)
58:45
Михаил Воробьев
(Тревор Мерфи, Сергей Плотников)
Статистика
СКА
ЦСКА
Штрафное время
8
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит