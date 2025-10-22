ЦСКА едва не упустил победу над СКА

Встреча, которая состоялась на арене «Ледовый дворец», завершилась со счетом 4:3. В составе победившей команды голами отметились Николай Коваленко, Иван Дроздов, Колби Уильямс и Даниэль Спронг. За петербургскую команду шайбы в этом матче забросили Николай Голдобин, Владислав Романов и Михаил Воробьев, который забил в самом конце матча.
СКА потерпел третье поражение подряд и восьмое в последних девяти играх. Теперь в активе клуба после 17 игр 16 очков, он расположился на девятой строчке «Запада». ЦСКА продлил свою победную серию до трех матчей. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб идет на седьмой строчке, набрав 20 очков после 18 матчей.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома примет хабаровский «Амур» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. СКА на домашнем льду 24 октября примет «Сочи», игра стартует в 19:30 по московскому времени.
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Егор Заврагин
(00:00-57:54)
Дмитрий Гамзин
Егор Заврагин
(58:45-58:56)
02:58
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди, Тревор Мерфи)
11:46
Андрей Педан
14:31
Колби Уильямс
20:18
Джозеф Бландизи
20:44
Николай Коваленко
(Дмитрий Бучельников)
33:14
Иван Дроздов
(Павел Карнаухов, Даниэль Спронг)
41:53
Колби Уильямс
(Максим Соркин)
49:28
Владислав Романов
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
49:45
Марат Хайруллин
50:31
Андрей Локтионов
51:42
Даниэль Спронг
(Денис Гурьянов, Никита Нестеров)
58:45
Михаил Воробьев
(Тревор Мерфи, Сергей Плотников)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит