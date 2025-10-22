ЦСКА едва не упустил победу над СКА

СКА потерпел третье поражение подряд и восьмое в последних девяти играх. Теперь в активе клуба после 17 игр 16 очков, он расположился на девятой строчке «Запада». ЦСКА продлил свою победную серию до трех матчей. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб идет на седьмой строчке, набрав 20 очков после 18 матчей.