Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без Ларионова после поражения от ЦСКА

После игры журналистов не пустили в раздевалку на привычное общение с хоккеистами. Пресс-служба петербуржцев объяснила это решением игроков СКА, при этом неизвестно, кто стал инициатором закрытого разговора.
Поражение от ЦСКА стало для СКА девятым в 11 последних матчах. Команда из Санкт-Петербурга, которую в июне 2025 года возглавил Игорь Ларионов, занимает девятое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 играх.
СКА проведет следующий матч 24 октября дома против «Сочи».
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11418 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
(00:00-57:54)
Дмитрий Гамзин
Егор Заврагин
(58:45-58:56)
1-й период
02:58
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди, Тревор Мерфи)
11:46
Андрей Педан
14:31
Колби Уильямс
2-й период
20:18
Джозеф Бландизи
20:44
Николай Коваленко
(Дмитрий Бучельников)
33:14
Иван Дроздов
(Павел Карнаухов, Даниэль Спронг)
3-й период
41:53
Колби Уильямс
(Максим Соркин)
49:28
Владислав Романов
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
49:45
Марат Хайруллин
50:31
Андрей Локтионов
51:42
Даниэль Спронг
(Денис Гурьянов, Никита Нестеров)
58:45
Михаил Воробьев
(Тревор Мерфи, Сергей Плотников)
Статистика
СКА
ЦСКА
Штрафное время
8
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит