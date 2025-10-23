Артем Сергеев: «Чувствуется, что с “Локомотива” спал некий груз»

— Конечно, до плей-офф никто ждать не собирается. Нам надо уже в ближайшее время разгоняться. Чтобы в регулярке как можно быстрее укрепить свои позиции, ближе к плей-офф быть как можно выше в таблице и не тратить силы на решение минимальных задач. Для этого необходимо более уверенно выигрывать большую часть встреч, а те, что у нас не идут, вытягивать на жилах. Нам еще нужно добиться более цельной игры.