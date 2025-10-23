Артем Сергеев: «Чувствуется, что с “Локомотива” спал некий груз»

Хоккеисты московского «Динамо» неудачно начали нынешний сезон КХЛ. Они проиграли четыре из пяти первых матчей регулярного чемпионата и находились вне зоны плей-офф. Но с середины сентября бело-голубые стали регулярно выигрывать. В следующих 11 матчах подопечные Алексея Кудашова выиграли восемь раз. Они идут на седьмом месте в Западной конференции, отставая лишь на три очка от второй строчки и на семь — от лидирующего ярославского «Локомотива».
Против «железнодорожников» динамовцы играли свой последний матч. Они едва не довели домашнюю встречу с действующим обладателем Кубка Гагарина до овертайма, пропустив решающую шайбу лишь за две с половиной минуты до конца основного времени (2:3). В интервью «Известиям» защитник «Динамо» Артем Сергеев оценил результаты своего клуба, рассказал, в чем изменился «Локомотив» после летней смены главного тренера Игоря Никитина на Боба Хартли, а также объяснил, как на команду влияло отсутствие в составе из-за травмы основного вратаря Владислава Подъяпольского.
— Что произошло с «Динамо» в конце матча с «Локомотивом»?
— Да ничего глобально не случилось. Пропустили ненужный гол. За такое время до конца встречи, конечно, чревато пропускать. Тем более от такого соперника, как «Локомотив». Поэтому всё и закончилось нашим поражением.
— Со стороны как выглядят изменения в стиле игры у действующего обладателя Кубка Гагарина после летней смены тренерского штаба?
— Я думаю, они стали налегке играть. Чувствуется, что некий груз с них спал. И прослеживается легкость в плане их действий на льду с шайбой.
— То есть это даже не со сменой тренерского штаба связано?
— Да, дело тут не в тренерском штабе. Просто они выиграли долгожданный трофей. И у них появилась уверенность и легкость в игре.
— Ваша команда раскрепостилась на фоне большого количества побед в октябре, когда поднялась в зону плей-офф и приблизилась к лидерам Запада после неудачного сентябрьского старта?
— По сравнению с сентябрьским неудачным стартом, конечно, мы чувствуем себя уверенней. Но так всё равно ощущается, что такой прям игры-игры еще нет у нас. Всё равно пока тяжело идем.
— Но вы вряд ли планируете оттягивать разгон до плей-офф?
— Конечно, до плей-офф никто ждать не собирается. Нам надо уже в ближайшее время разгоняться. Чтобы в регулярке как можно быстрее укрепить свои позиции, ближе к плей-офф быть как можно выше в таблице и не тратить силы на решение минимальных задач. Для этого необходимо более уверенно выигрывать большую часть встреч, а те, что у нас не идут, вытягивать на жилах. Нам еще нужно добиться более цельной игры.
— Успели попрощаться с Девином Броссо, который на днях перешел в «Салават Юлаев»?
— Да, сказали ему спасибо за проведенное в «Динамо» время и пожелали удачи в Уфе. Он недолго был в нашей команде, но внес немалый вклад в результаты. Отлично выступил во время дальневосточной серии в сентябре, когда с побед над «Адмиралом» (4:3Б) и «Амуром» (3:1) мы, по сути, начали подниматься из нижней части таблицы. Броссо забил четыре гола за нас, но все они были решающими в очень непростых матчах.
— С чем были связаны сентябрьские проблемы «Динамо»?
— Да не клеилось просто. Всё было как-то не на своих местах, не в нужном тайминге. Сейчас стало лучше, но до идеала еще далеко.
— Сильно большая разница играть без Владислава Подъяпольского в воротах и с ним?
— Не сказал бы. Я лично стараюсь никогда не думать, кто у нас играет в воротах. В определенный момент в определенном матче кто-то у нас играет лучше, кто-то хуже. Так и среди вратарей. В каких-то случаях Подъяпола больше тащит, в каких-то — Мотор (Максим Моторыгин, второй вратарь «Динамо». — «Известия»). Честно говоря, мы от вратаря не отталкиваемся. Они делают свою работу, мы — свою. И стараемся помогать друг другу. Да, когда вратарь дает какой-то перфоманс, ловит ключевые броски соперника и спасает команду — это дает импульс команде. Но фамилия того, кто играет в воротах, не имеет значения.
Алексей Фомин