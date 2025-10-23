Квартальнов — о победе «Динамо Минск»: «Выстояли, а после двух быстрых голов в большинстве стало полегче»

«Три гола в большинстве нам очень помогли. Нам не хватало таких голов. Но первый период мы чуть-чуть провалили, хозяева были свежее, посильнее, мы даже в зоне не цеплялись, отдавали инициативу. Но выстояли, а после двух быстрых голов в большинстве стало полегче, ребята вдохновились, стали шайбу до ворот доводить», — передает слова тренера официальный сайт КХЛ.