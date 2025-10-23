Квартальнов — о победе «Динамо Минск»: «Выстояли, а после двух быстрых голов в большинстве стало полегче»

«Три гола в большинстве нам очень помогли. Нам не хватало таких голов. Но первый период мы чуть-чуть провалили, хозяева были свежее, посильнее, мы даже в зоне не цеплялись, отдавали инициативу. Но выстояли, а после двух быстрых голов в большинстве стало полегче, ребята вдохновились, стали шайбу до ворот доводить», — передает слова тренера официальный сайт КХЛ.
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4152 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Бочаров
Закари Фукале
1-й период
10:48
Сэм Энас
2-й период
21:16
Вадим Мороз
32:35
Иван Савчик
33:22
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
33:22
Командный штраф
34:33
Станислав Галиев
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
38:27
Джош Брук
3-й период
43:56
Дмитрий Кугрышев
44:26
Станислав Галиев
56:55
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
57:09
Андрей Обидин
Статистика
Лада
Динамо Мн
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
