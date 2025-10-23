Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
0
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
4.44
X
4.30
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси
2
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.68
П2
26.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Квартальнов — о победе «Динамо Минск»: «Выстояли, а после двух быстрых голов в большинстве стало полегче»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер минского «Динамо», прокомментировал победу своей команды над «Ладой» в матче КХЛ.

Источник: Sport24

«Три гола в большинстве нам очень помогли. Нам не хватало таких голов. Но первый период мы чуть-чуть провалили, хозяева были свежее, посильнее, мы даже в зоне не цеплялись, отдавали инициативу. Но выстояли, а после двух быстрых голов в большинстве стало полегче, ребята вдохновились, стали шайбу до ворот доводить», — передает слова тренера официальный сайт КХЛ.

Лада
0:4
0:0, 0:2, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4152 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Бочаров
Закари Фукале
1-й период
10:48
Сэм Энас
2-й период
21:16
Вадим Мороз
32:35
Иван Савчик
33:22
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
33:22
Командный штраф
34:33
Станислав Галиев
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
38:27
Джош Брук
3-й период
43:56
Дмитрий Кугрышев
44:26
Станислав Галиев
56:55
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
57:09
Андрей Обидин
Статистика
Лада
Динамо Мн
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит