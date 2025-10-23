Ричмонд
«Северсталь» в овертайме победила «Авангард», выиграв шестой матч подряд

Череповецкая «Северсталь» в Омске одержала победу над местным «Авангардом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

На 12-й минуте первую шайбу забросил форвард хозяев Константин Окулов.

По итогам второго периода счет стал равным: у омичей голом отличился Майкл Маклауд. В составе череповчан шайбами отметились Илья Рейнгардт и Янни Калдис.

На 50-й минуте нападающий Александр Скоренов вывел «Северсталь» вперед.

Хозяева отыгрались за минуту до конца основного времени усилиями Максима Лажуа. Победную шайбу в овертайме забросил оформивший дубль Калдис.

«Северсталь» одержала 6-ю победу кряду и с 24 очками в 18 матчах занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 25 баллами после 18 игр находится на 4-й строчке Востока.

Авангард
3:4
1:0, 1:2, 1:1
ОТ
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Козырев
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-57:15)
Александр Самойлов
(00:00-48:56)
Никита Серебряков
(c 58:41)
Александр Самойлов
(c 49:33)
1-й период
03:33
Дамир Шарипзянов
11:07
Николай Чебыкин
11:12
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
2-й период
23:45
Илья Рейнгардт
(Илья Квочко, Никита Камалов)
25:39
Майкл Маклауд
(Марсель Ибрагимов, Александр Волков)
27:53
Николай Прохоркин
32:25
Янни Калдис
(Михаил Ильин, Илья Рейнгардт)
35:14
Тимофей Давыдов
3-й период
42:03
Ансель Галимов
49:33
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Никита Камалов)
58:41
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин)
Овертайм
62:25
Янни Калдис
Статистика
Авангард
Северсталь
Штрафное время
6
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит