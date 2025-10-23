«Автомобилист» обыграл «Трактор» в первом матче Голышева после отстранения

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2) в пользу хозяев. В составе «Трактора» голы забили Руслан Агламзянов (1-я минута), Михаил Григоренко (54) и Андрей Светлаков (59). У «Автомобилиста» отличились Ярослав Бусыгин (35, 59), Джесси Блэкер (37), Стефан Да Коста (47) и Никита Шашков (58).
На 35-й минуте встречи защитник «Трактора» Григорий Дронов получил дисциплинарный штраф до конца встречи за физический контакт с арбитром.
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев провел свой первый матч после отстранения. В апреле КХЛ сообщила, что игрок сдал положительный допинг-тест. Он был отстранен на полгода, срок исчислялся с 18 апреля.
«Автомобилист» сравнял счет в серии очных противостояний в текущем сезоне — 1−1. Екатеринбургский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Трактор» (20) располагается на шестой позиции.
В следующем матче «Автомобилист» 26 октября на выезде сыграет против нижегородского «Торпедо», «Трактор» днем ранее в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».
Николай Заварухин
Бенуа Гру
Владимир Галкин
Крис Дригер
(00:00-56:34)
Крис Дригер
(57:28-57:50)
Крис Дригер
(58:25-58:38)
Крис Дригер
(c 58:57)
00:45
Руслан Агламзянов
(Арсений Коромыслов, Семен Дер-Аргучинцев)
01:18
Даниил Карпович
07:35
Григорий Дронов
25:06
Андрей Никонов
27:49
Данил Романцев
34:07
Ярослав Бусыгин
(Егор Черников, Максим Денежкин)
36:22
Джесси Блэкер
(Кертис Волк, Максим Тарасов)
36:41
Дмитрий Юдин
36:41
Арсений Коромыслов
44:08
Кертис Волк
46:23
Стефан Да Коста
(Роман Горбунов, Брукс Мэйсек)
53:32
Михаил Григоренко
(Семен Дер-Аргучинцев, Логан Дэй)
57:28
Никита Шашков
(Максим Денежкин)
58:25
Андрей Светлаков
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
58:57
Ярослав Бусыгин
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
