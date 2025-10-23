«Автомобилист» обыграл «Трактор» в первом матче Голышева после отстранения

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2) в пользу хозяев. В составе «Трактора» голы забили Руслан Агламзянов (1-я минута), Михаил Григоренко (54) и Андрей Светлаков (59). У «Автомобилиста» отличились Ярослав Бусыгин (35, 59), Джесси Блэкер (37), Стефан Да Коста (47) и Никита Шашков (58).