Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.80
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

«Нефтехимик» прервал серию «Металлурга» из трех побед

«Нефтехимик» дома обыграл «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев шайбы забросили Владислав Барулин, Андрей Белозеров, Евгений Митякин, Григорий Селезнев и Герман Точилкин. У гостей по два очка набрали Роман Канцеров (1+1) и Владимир Ткачев (0+2).

«Нефтехимик» прервал серию «Металлурга» из трех побед. Нижнекамский клуб набрал 21 очко и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Магнитка» с 30 очками продолжает лидировать на «Востоке».

Нефтехимик
5:3
2:1, 2:2, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4757 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Андрей Разин
Вратари
Филипп Долганов
Илья Набоков
(00:00-11:22)
Александр Смолин
(11:22-56:57)
Александр Смолин
(57:39-57:46)
Александр Смолин
(c 58:43)
1-й период
06:36
Владислав Барулин
(Герман Точилкин)
11:22
Евгений Митякин
(Дамир Жафяров, Никита Хлыстов)
12:55
Матвей Надворный
14:10
Даниил Вовченко
(Никита Михайлис, Валерий Орехов)
14:43
Артем Минулин
15:52
Лука Профака
2-й период
21:06
Роман Канцеров
(Артем Минулин, Владимир Ткачев)
27:04
Григорий Селезнев
(Булат Шафигуллин)
32:54
Роман Канцеров
37:43
Андрей Белозеров
37:56
Владислав Барулин
39:41
Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
3-й период
42:53
Дерек Барак
50:43
Динар Хафизуллин
56:57
Булат Шафигуллин
56:57
Алексей Маклюков
58:43
Герман Точилкин
(Артем Сериков)
Овертайм
60:00
Матвей Надворный
Статистика
Нефтехимик
Металлург Мг
Штрафное время
12
16
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит