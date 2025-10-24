У хозяев шайбы забросили Владислав Барулин, Андрей Белозеров, Евгений Митякин, Григорий Селезнев и Герман Точилкин. У гостей по два очка набрали Роман Канцеров (1+1) и Владимир Ткачев (0+2).
«Нефтехимик» прервал серию «Металлурга» из трех побед. Нижнекамский клуб набрал 21 очко и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Магнитка» с 30 очками продолжает лидировать на «Востоке».
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4757 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Андрей Разин
Вратари
Филипп Долганов
Илья Набоков
(00:00-11:22)
Александр Смолин
(11:22-56:57)
Александр Смолин
(57:39-57:46)
Александр Смолин
(c 58:43)
1-й период
06:36
Владислав Барулин
(Герман Точилкин)
11:22
Евгений Митякин
(Дамир Жафяров, Никита Хлыстов)
12:55
Матвей Надворный
14:10
Даниил Вовченко
(Никита Михайлис, Валерий Орехов)
14:43
Артем Минулин
15:52
Лука Профака
2-й период
21:06
Роман Канцеров
(Артем Минулин, Владимир Ткачев)
27:04
Григорий Селезнев
(Булат Шафигуллин)
32:54
Роман Канцеров
37:43
Андрей Белозеров
37:56
Владислав Барулин
39:41
Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
3-й период
42:53
Дерек Барак
50:43
Динар Хафизуллин
56:57
Булат Шафигуллин
56:57
Алексей Маклюков
58:43
Герман Точилкин
(Артем Сериков)
Овертайм
60:00
Матвей Надворный
Статистика
Нефтехимик
Металлург Мг
Штрафное время
12
16
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
