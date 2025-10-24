Вратари «Спартака» не годятся для больших побед. Красно-белые вчистую уступили «Динамо»

Московское дерби «Динамо» и «Спартака» вчистую осталось за бело-голубыми. Команда Алексея Кудашова разбила соперника, показав эталонную реализацию моментов. Пять голов пришли к динамовцам за 18 бросков. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов продолжал верить в Артема Загидулина и отказался менять голкипера. Во второй игре подряд вратарь показал кошмарный процент отраженных бросков — меньше 80. Результат столичного дерби во многом предопределила дуэль Загидулина и Владислава Подъяпольского. Если Артем команду не выручил, то его визави из «Динамо» действовал без ошибок и заработал первый сухарь в сезоне.
Кризис команды Кудашова на старте чемпионата связывали в том числе с отсутствием первого номера — Подъяпольского. Без восстанавливающегося после травмы Владислава большая нагрузка выпала на Максима Моторыгина. Он редко проваливался, но все же не давал той стабильности, к которой с середины прошлой регулярки приучил Подъяпольский. С возвращением основного вратаря пошли в гору результаты «Динамо». В столичном дерби все в очередной раз убедились, что «Спартак» наивно верит в тандем Загидулина и Николаева. Если делать выводы по всей их игре за красно-белых, то они будут неутешительными: с этими вратарями сложно претендовать на Кубок Гагарина.
Проблемы красно-белых усугубились с потерей Павла Порядина. Лидера нападения Жамнова 23 октября внесли в список травмированных. Пусть Порядин играет не так стабильно, но искры, которую он способен привнести в атаке, не хватило «Спартаку» в дерби. После перестрелки и великого камбэка с «Шанхайскими Драконами» команда Жамнова отбегала вхолостую. 33 раза красно-белые довели шайбу до створа, но уперлись в поймавшего кураж Подъяпольского.
«Динамо», в свою очередь, воспользовалось немногочисленными моментами и остужало соперника идеальными по таймингу голами. Первый период остался за «Спартаком» по движению, но не по счету. Максим Джиошвили зрячей передачей вывел Артема Ильенко один на один с вратарем, и форвард бело-голубых разобрался с Загидулиным. А упрочила преимущество команда Кудашова на старте второго периода: Седрик Пакетт реализовал большинство, а Ильенко оформил дубль — и к 24-й минуте «Спартак» уже горел 0:3.
В начале третьего периода красно-белые испытали дежавю. Артем Швец-Роговой организовал четвертый гол после сольного прорыва, когда оборона хозяев охраняла воздух. «Спартак» выглядел эмоционально пустым после хоккейного карнавала с «Драконами». Ни контролем шайбы, ни бросковым превосходством команда Жамнова не воспользовалась. А «Динамо» жалило соперника, хладнокровно реализуя моменты.
Победа пришла на классе. Когда счет уже стал 5:0, нервы сдали у Михаила Мальцева и Максима Комтуа. Команды устроили массовую потасовку, но на концовку она не повлияла. Первое столичное дерби сезона осталось за «Динамо». А Кудашов одержал 300-ю тренерскую победу в основное время в КХЛ.
Михаил Скрыль