Вратари «Спартака» не годятся для больших побед. Красно-белые вчистую уступили «Динамо»

Кризис команды Кудашова на старте чемпионата связывали в том числе с отсутствием первого номера — Подъяпольского. Без восстанавливающегося после травмы Владислава большая нагрузка выпала на Максима Моторыгина. Он редко проваливался, но все же не давал той стабильности, к которой с середины прошлой регулярки приучил Подъяпольский. С возвращением основного вратаря пошли в гору результаты «Динамо». В столичном дерби все в очередной раз убедились, что «Спартак» наивно верит в тандем Загидулина и Николаева. Если делать выводы по всей их игре за красно-белых, то они будут неутешительными: с этими вратарями сложно претендовать на Кубок Гагарина.