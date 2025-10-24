Ричмонд
«Барыс» со счётом 3:1 выиграл матч в КХЛ

Столичный «Барыс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: hcbarys.kz

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 3:1. Шайбы у хозяев забросили Джейк Масси (16-я минута), Алихан Омирбеков (34-я) и Тайс Томпсон (38-я). В составе гостей отличился Кирилл Петьков (60-я).

После этой победы «Барыс» с 19 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, где «Амур» с 17 очками находится на восьмой строчке.

Следующую игру «Барыс» проведёт на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком» 27 октября.

Барыс
3:1
1:0, 2:0, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
24.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8997 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Александр Гальченюк
Вратари
Адам Шил
Максим Дорожко
(00:00-37:38)
Дамир Шаймарданов
(c 37:38)
1-й период
15:09
Джейк Мэсси
(Динмухамед Кайыржан, Тайс Томпсон)
2-й период
20:49
Алексей Соловьев
30:42
Тайс Томпсон
33:35
Алихан Омирбеков
33:40
Евгений Свечников
37:38
Тайс Томпсон
(Майк Веккионе)
3-й период
42:38
Адам Шил
46:50
Семен Симонов
47:39
Джейк Мэсси
47:39
Ярослав Лихачев
52:09
Иан Маккошен
59:24
Кирилл Петьков
(Евгений Грачев)
Статистика
Барыс
Амур
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит