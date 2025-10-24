«Торпедо» по буллитам проиграло «Ладе» в 1100-м матче в КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Чивилев (5-я минута) и Георгий Белоусов (43), который также реализовал победный буллит. У «Торпедо» отличились Андрей Белевич (15) и Шэйн Принс (40). Ассистировал Белевичу 17-летний Виктор Федоров, который заработал первое результативное очко в КХЛ.