Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.41
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
25.10
Виннипег
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.41
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
8
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

«Торпедо» по буллитам проиграло «Ладе» в 1100-м матче в КХЛ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» в серии буллитов обыграла нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Чивилев (5-я минута) и Георгий Белоусов (43), который также реализовал победный буллит. У «Торпедо» отличились Андрей Белевич (15) и Шэйн Принс (40). Ассистировал Белевичу 17-летний Виктор Федоров, который заработал первое результативное очко в КХЛ.

«Торпедо» сыграло 1100-й матч в КХЛ в своей истории.

«Лада», набрав 12 очков, располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Команда прервала серию поражений, которая насчитывала четыре матча. «Торпедо» (24) занимает третье место.

В следующем матче «Лада» 28 октября сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», двумя днями ранее «Торпедо» примет екатеринбургский «Автомобилист».

В другом матче астанинский «Барыс» дома обыграл хабаровский «Амур» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

Лада
3:2
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
24.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4552 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Алексей Исаков
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-65:00)
Иван Кульбаков
(00:00-65:00)
1-й период
04:37
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев)
14:58
Андрей Белевич
(Виктор Федоров, Антон Сизов)
2-й период
28:27
Алекс Коттон
28:27
Сергей Гончарук
28:40
Даниил Бокун
31:44
Даниил Бокун
31:54
Максим Летунов
32:13
Никита Михайлов
36:49
Шейн Принс
39:28
Шейн Принс
(Денис Александров, Максим Летунов)
3-й период
42:56
Георгий Белоусов
(Мак Холлоуэлл, Никита Михайлов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Георгий Белоусов
(Лада)
Статистика
Лада
Торпедо
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит