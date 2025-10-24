«Торпедо» по буллитам проиграло «Ладе» в 1100-м матче в КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Чивилев (5-я минута) и Георгий Белоусов (43), который также реализовал победный буллит. У «Торпедо» отличились Андрей Белевич (15) и Шэйн Принс (40). Ассистировал Белевичу 17-летний Виктор Федоров, который заработал первое результативное очко в КХЛ.
«Торпедо» сыграло 1100-й матч в КХЛ в своей истории.
«Лада», набрав 12 очков, располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Команда прервала серию поражений, которая насчитывала четыре матча. «Торпедо» (24) занимает третье место.
В следующем матче «Лада» 28 октября сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», двумя днями ранее «Торпедо» примет екатеринбургский «Автомобилист».
В другом матче астанинский «Барыс» дома обыграл хабаровский «Амур» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
Павел Десятков
Алексей Исаков
Иван Бочаров
(00:00-65:00)
Иван Кульбаков
(00:00-65:00)
04:37
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев)
14:58
Андрей Белевич
(Виктор Федоров, Антон Сизов)
28:27
Алекс Коттон
28:27
Сергей Гончарук
28:40
Даниил Бокун
31:44
Даниил Бокун
31:54
Максим Летунов
32:13
Никита Михайлов
36:49
Шейн Принс
39:28
Шейн Принс
(Денис Александров, Максим Летунов)
42:56
Георгий Белоусов
(Мак Холлоуэлл, Никита Михайлов)
победный бросок: Георгий Белоусов
(Лада)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит