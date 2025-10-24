«Вместе с вратарём выстояли»: тренер «Барыса» о победе в КХЛ

— Хочу всех поздравить с наступающим днём Республики. Я считаю, наша победа — подарок на праздник. Я рад, что мы доставили удовольствие нашим болельщикам. Спасибо, что пришло столько людей, рады, что победили. На протяжении всей встречи мы держали игру в своих руках, было много моментов, хорошо контролировали шайбу. Третий период смазали ненужными удалениями, но ребята молодцы, вместе с вратарём выстояли. Победа над таким трудным и тяжёлым соперником — это очень хорошо. Впереди у нас непростая поездка, игры на выезде. Очень важные и нужные два очка для команды, — приводит его слова Шайба.kz.