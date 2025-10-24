Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.37
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.44
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
25.10
Виннипег
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.41
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
8
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

«Вместе с вратарём выстояли»: тренер «Барыса» о победе в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Амуром» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 3:1.

— Хочу всех поздравить с наступающим днём Республики. Я считаю, наша победа — подарок на праздник. Я рад, что мы доставили удовольствие нашим болельщикам. Спасибо, что пришло столько людей, рады, что победили. На протяжении всей встречи мы держали игру в своих руках, было много моментов, хорошо контролировали шайбу. Третий период смазали ненужными удалениями, но ребята молодцы, вместе с вратарём выстояли. Победа над таким трудным и тяжёлым соперником — это очень хорошо. Впереди у нас непростая поездка, игры на выезде. Очень важные и нужные два очка для команды, — приводит его слова Шайба.kz.

— В составе есть игроки, которые в «Номаде», планируете ли поднимать в основную команду?

— Батырлан Муратов уже не в «Номаде», он целую неделю тренируется с нами и готовится к поездке. И завтра Руслан Оспанов должен приехать назад в Астану и тоже с нами на выезд поедет.

— Эмиль Галимов, Алихан Асетов в каком состоянии?

— Тренируются на льду, у всех есть улучшения, много работают, но пока ещё рано выпускать на матчи.

Отметим, что «Барыс» на данный момент занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 19 матчей. Теперь астанчан ждёт выездная серия против «Нефтехимика» (27 октября), «Авангарда» (29 октября) и «Трактора» (31 октября).

Барыс
3:1
1:0, 2:0, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
24.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8997 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Александр Гальченюк
Вратари
Адам Шил
Максим Дорожко
(00:00-37:38)
Дамир Шаймарданов
(c 37:38)
1-й период
15:09
Джейк Мэсси
(Динмухамед Кайыржан, Тайс Томпсон)
2-й период
20:49
Алексей Соловьев
30:42
Тайс Томпсон
33:35
Алихан Омирбеков
33:40
Евгений Свечников
37:38
Тайс Томпсон
(Майк Веккионе)
3-й период
42:38
Адам Шил
46:50
Семен Симонов
47:39
Джейк Мэсси
47:39
Ярослав Лихачев
52:09
Иан Маккошен
59:24
Кирилл Петьков
(Евгений Грачев)
Статистика
Барыс
Амур
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит