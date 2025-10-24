«Вместе с вратарём выстояли»: тренер «Барыса» о победе в КХЛ

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 3:1.
— Хочу всех поздравить с наступающим днём Республики. Я считаю, наша победа — подарок на праздник. Я рад, что мы доставили удовольствие нашим болельщикам. Спасибо, что пришло столько людей, рады, что победили. На протяжении всей встречи мы держали игру в своих руках, было много моментов, хорошо контролировали шайбу. Третий период смазали ненужными удалениями, но ребята молодцы, вместе с вратарём выстояли. Победа над таким трудным и тяжёлым соперником — это очень хорошо. Впереди у нас непростая поездка, игры на выезде. Очень важные и нужные два очка для команды, — приводит его слова Шайба.kz.
— В составе есть игроки, которые в «Номаде», планируете ли поднимать в основную команду?
— Батырлан Муратов уже не в «Номаде», он целую неделю тренируется с нами и готовится к поездке. И завтра Руслан Оспанов должен приехать назад в Астану и тоже с нами на выезд поедет.
— Эмиль Галимов, Алихан Асетов в каком состоянии?
— Тренируются на льду, у всех есть улучшения, много работают, но пока ещё рано выпускать на матчи.
Отметим, что «Барыс» на данный момент занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 19 матчей. Теперь астанчан ждёт выездная серия против «Нефтехимика» (27 октября), «Авангарда» (29 октября) и «Трактора» (31 октября).
Михаил Кравец
Александр Гальченюк
Адам Шил
Максим Дорожко
(00:00-37:38)
Дамир Шаймарданов
(c 37:38)
15:09
Джейк Мэсси
(Динмухамед Кайыржан, Тайс Томпсон)
20:49
Алексей Соловьев
30:42
Тайс Томпсон
33:35
Алихан Омирбеков
33:40
Евгений Свечников
37:38
Тайс Томпсон
(Майк Веккионе)
42:38
Адам Шил
46:50
Семен Симонов
47:39
Джейк Мэсси
47:39
Ярослав Лихачев
52:09
Иан Маккошен
59:24
Кирилл Петьков
(Евгений Грачев)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит