«Делали акцент на этом». Квартальнов — о победе над «Шанхай Дрэгонс»

"Играли с хорошей командой. Третья игра через день, да еще и с непростой логистикой. Довольны победой, вроде сыграли неплохо, но большинство… В прошлой игре здорово реализовали большинство, сегодня не пошло. Забросили бы — было бы чуть полегче.
Реализация бросков? У соперника хороший вратарь, крепкая оборона — надо отдать должное. Но моментов было достаточно: и броски, и выход один в ноль в третьем периоде — Стас [Галиев] мог решить.
Надо продолжать работать, забивать на тренировках. Всего одно удаление? Делали акцент на этом. Лайл выведен из списка травмированных? Сегодня провел полноценную тренировку, доктора разрешили. Ждем его", — цитирует Квартального пресс-служба лиги.
«Динамо» одержало вторую победу подряд. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 23 очка в 18 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
Дмитрий Квартальнов
Жерар Галлан
Василий Демченко
(00:00-65:00)
Патрик Рибар
(00:00-03:35)
Андрей Тихомиров
(03:35-07:51)
Патрик Рибар
(07:51-65:00)
Андрей Тихомиров
(65:00-65:00)
07:51
Остин Вагнер
09:31
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
13:01
Патрик Рибар
16:09
Гейдж Куинни
23:04
Грэг Маккэг
(Павел Акользин)
28:37
Остин Вагнер
46:15
Джош Брук
победный бросок: Даррен Дитц
(Динамо Мн)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит