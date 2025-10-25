Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.28
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
8
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

«Делали акцент на этом». Квартальнов — о победе над «Шанхай Дрэгонс»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Шанхай Дрэгонс» (2:1) в серии буллитов.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

"Играли с хорошей командой. Третья игра через день, да еще и с непростой логистикой. Довольны победой, вроде сыграли неплохо, но большинство… В прошлой игре здорово реализовали большинство, сегодня не пошло. Забросили бы — было бы чуть полегче.

Реализация бросков? У соперника хороший вратарь, крепкая оборона — надо отдать должное. Но моментов было достаточно: и броски, и выход один в ноль в третьем периоде — Стас [Галиев] мог решить.

Надо продолжать работать, забивать на тренировках. Всего одно удаление? Делали акцент на этом. Лайл выведен из списка травмированных? Сегодня провел полноценную тренировку, доктора разрешили. Ждем его", — цитирует Квартального пресс-служба лиги.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 23 очка в 18 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

Динамо Мн
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Б
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
24.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Жерар Галлан
Вратари
Василий Демченко
(00:00-65:00)
Патрик Рибар
(00:00-03:35)
Андрей Тихомиров
(03:35-07:51)
Патрик Рибар
(07:51-65:00)
Андрей Тихомиров
(65:00-65:00)
1-й период
07:51
Остин Вагнер
09:31
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
13:01
Патрик Рибар
16:09
Гейдж Куинни
2-й период
23:04
Грэг Маккэг
(Павел Акользин)
28:37
Остин Вагнер
3-й период
46:15
Джош Брук
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Даррен Дитц
(Динамо Мн)
Статистика
Динамо Мн
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит