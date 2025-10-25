Ричмонд
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в КХЛ, победив «Нефтехимик».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. В составе «Нефтехимика» шайбу забросил Дамир Жафяров (12-я минута). У «Салавата Юлаева» отличились Александр Жаровский (13) и Владислав Ефремов (27).

«Нефтехимик» с 21 очком идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев», набравший 14 баллов и выигравший третий матч подряд, располагается на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Нефтехимик» 27 октября примет астанинский «Барыс», «Салават Юлаев» двумя днями позднее дома сыграет против владивостокского «Адмирала».

Нефтехимик
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Игорь Гришин
Виктор Козлов
Вратари
Ярослав Озолин
(00:00-57:43)
Семен Вязовой
Ярослав Озолин
(58:05-58:14)
Ярослав Озолин
(c 59:37)
1-й период
11:10
Дамир Жафяров
(Андрей Белозеров)
11:29
Никита Хлыстов
12:33
Александр Жаровский
(Уайет Калынюк, Джек Родуолд)
19:09
Тимур Хайруллин
2-й период
26:38
Владислав Ефремов
(Артур Фаизов, Максим Кузнецов)
30:10
Данил Юртайкин
36:48
Ильдан Газимов
3-й период
42:22
Ярослав Озолин
56:29
Артур Фаизов
Статистика
Нефтехимик
Салават Юлаев
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит