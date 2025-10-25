«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. В составе «Нефтехимика» шайбу забросил Дамир Жафяров (12-я минута). У «Салавата Юлаева» отличились Александр Жаровский (13) и Владислав Ефремов (27).
«Нефтехимик» с 21 очком идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев», набравший 14 баллов и выигравший третий матч подряд, располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Нефтехимик» 27 октября примет астанинский «Барыс», «Салават Юлаев» двумя днями позднее дома сыграет против владивостокского «Адмирала».
Игорь Гришин
Виктор Козлов
Ярослав Озолин
(00:00-57:43)
Семен Вязовой
Ярослав Озолин
(58:05-58:14)
Ярослав Озолин
(c 59:37)
11:10
Дамир Жафяров
(Андрей Белозеров)
11:29
Никита Хлыстов
12:33
Александр Жаровский
(Уайет Калынюк, Джек Родуолд)
19:09
Тимур Хайруллин
26:38
Владислав Ефремов
(Артур Фаизов, Максим Кузнецов)
30:10
Данил Юртайкин
36:48
Ильдан Газимов
42:22
Ярослав Озолин
56:29
Артур Фаизов
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит