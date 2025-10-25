«Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на своем льду проиграла челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась по итогам серии буллитов со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У «Сибири» голы забили Егор Аланов (5-я минута), Иван Чехович (47) и Кирилл Рассказов (39). У «Трактора» отличились Василий Глотов (14), Михаил Григоренко (51) и Егор Коршков (58). Решающий буллит реализовал Глотов.
В заявку «Трактора» на игру не вошел самый ценный игрок прошлого сезона, рекордсмен регулярных чемпионатов КХЛ по числу голов за один сезон канадский форвард Джошуа Ливо.
«Сибирь» потерпела девятое домашнее поражение подряд в очных матчах с «Трактором», а также четвертый раз кряду уступила в текущем регулярном чемпионате, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. «Трактор» располагается на пятой позиции с 22 очками.
В следующем матче «Сибирь» 29 октября на выезде сыграет против петербургского СКА, «Трактор» днем ранее примет екатеринбургский «Автомобилист».
Вячеслав Буцаев
Бенуа Гру
Луи Доминге
(00:00-35:07)
Сергей Мыльников
(00:00-56:41)
Луи Доминге
(c 36:08)
Сергей Мыльников
(c 57:17)
04:53
Егор Аланов
07:06
Роман Калиниченко
09:28
Андрей Светлаков
13:46
Василий Глотов
(Сергей Телегин)
27:34
Федор Крощинский
36:08
Иван Чехович
(Сергей Широков, Архип Неколенко)
38:43
Кирилл Рассказов
(Владимир Бутузов, Илья Люзенков)
45:01
Роман Калиниченко
50:14
Михаил Григоренко
(Семен Дер-Аргучинцев)
57:17
Егор Коршков
(Сергей Телегин, Пьеррик Дюбе)
победный бросок: Василий Глотов
(Трактор)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит