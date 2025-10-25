«Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

«Сибирь» потерпела девятое домашнее поражение подряд в очных матчах с «Трактором», а также четвертый раз кряду уступила в текущем регулярном чемпионате, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. «Трактор» располагается на пятой позиции с 22 очками.