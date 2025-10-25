«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и одержал девятую подряд победу в КХЛ

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) в пользу хозяев, в составе по дублю оформили Илья Сафонов (3-я и 53-я минуты) и Александр Хмелевский (24, 27), также одну шайбу забросил Митчелл Миллер (18). У «Адмирала» отличились Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24) и Степан Старков (37).
Казанский клуб выиграл 12-й домашний матч кряду в очных встречах с «Адмиралом» в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Ак Барс» продлил победную серию до девяти матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков. «Адмирал» проиграл третий раз кряду и идет на десятой строчке с 15 очками.
В следующем матче «Ак Барс» и «Адмирал» снова сыграют друг с другом в Казани. Встреча состоится 27 октября.
Анвар Гатиятулин
Леонид Тамбиев
Тимур Билялов
Адам Хуска
00:00
Кирилл Семенов
00:00
Аркадий Шестаков
02:19
Илья Сафонов
(Степан Фальковский)
04:08
Степан Старков
09:53
Дмитрий Кателевский
10:34
Никита Тертышный
(Кайл Олсон, Игорь Гераськин)
17:38
Митчелл Миллер
(Илья Сафонов)
17:52
Никита Дыняк
22:17
Владислав Леонтьев
23:08
Дмитрий Завгородний
23:41
Александр Хмелевский
(Григорий Денисенко, Александр Барабанов)
25:52
Либор Шулак
26:41
Александр Хмелевский
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
28:04
Михаил Фисенко
29:38
Никита Дыняк
30:37
Павел Шэн
31:32
Аркадий Шестаков
35:30
Степан Фальковский
36:55
Степан Старков
(Либор Шулак, Даниил Гутик)
50:15
Павел Коледов
52:00
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
56:44
Руслан Педан
57:58
Адам Хуска
59:00
Руслан Педан
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит