«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и одержал девятую подряд победу в КХЛ

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) в пользу хозяев, в составе по дублю оформили Илья Сафонов (3-я и 53-я минуты) и Александр Хмелевский (24, 27), также одну шайбу забросил Митчелл Миллер (18). У «Адмирала» отличились Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24) и Степан Старков (37).