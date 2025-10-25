Ричмонд
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и одержал девятую подряд победу в КХЛ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) в пользу хозяев, в составе по дублю оформили Илья Сафонов (3-я и 53-я минуты) и Александр Хмелевский (24, 27), также одну шайбу забросил Митчелл Миллер (18). У «Адмирала» отличились Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24) и Степан Старков (37).

Казанский клуб выиграл 12-й домашний матч кряду в очных встречах с «Адмиралом» в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Ак Барс» продлил победную серию до девяти матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков. «Адмирал» проиграл третий раз кряду и идет на десятой строчке с 15 очками.

В следующем матче «Ак Барс» и «Адмирал» снова сыграют друг с другом в Казани. Встреча состоится 27 октября.

Ак Барс
5:3
2:1, 2:2, 1:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Леонид Тамбиев
Вратари
Тимур Билялов
Адам Хуска
1-й период
00:00
Кирилл Семенов
00:00
Аркадий Шестаков
02:19
Илья Сафонов
(Степан Фальковский)
04:08
Степан Старков
09:53
Дмитрий Кателевский
10:34
Никита Тертышный
(Кайл Олсон, Игорь Гераськин)
17:38
Митчелл Миллер
(Илья Сафонов)
17:52
Никита Дыняк
2-й период
22:17
Владислав Леонтьев
23:08
Дмитрий Завгородний
23:41
Александр Хмелевский
(Григорий Денисенко, Александр Барабанов)
25:52
Либор Шулак
26:41
Александр Хмелевский
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
28:04
Михаил Фисенко
29:38
Никита Дыняк
30:37
Павел Шэн
31:32
Аркадий Шестаков
35:30
Степан Фальковский
36:55
Степан Старков
(Либор Шулак, Даниил Гутик)
3-й период
50:15
Павел Коледов
52:00
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
56:44
Руслан Педан
57:58
Адам Хуска
59:00
Руслан Педан
Статистика
Ак Барс
Адмирал
Штрафное время
12
20
Голы в большинстве
3
2
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит