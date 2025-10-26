Отец Илона Маска: «Уровень игры в КХЛ очень высокий, можно сравнить с НХЛ»

«Я очень люблю хоккей уже лет 50, поэтому побывал на матче “Ак Барса”. Это быстрая, динамичная игра, за которой круто следить. В Казани мне очень понравилось, атмосфера была отличной. Арена в Казани просто потрясающая.



Последний раз я был на хоккее в Вашингтоне, эмоции от посещения такие же. Конечно, знаю про Александра Овечкина. Уровень игры в КХЛ тоже очень высокий, так что можно сравнить матчами с НХЛ», — сказал Маск в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.