«Торпедо» победило «Автомобилист» в матче с 11 шайбами

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Виноградов (дубль), Никита Шавин, Богдан Конюшков, Егор Соколов, Андрей Белевич и Василий Атанасов.
У «Автомобилиста» голами отличились Джесси Блэкер, Максим Денежкин, Кертис Волк и Анатолий Голышев.
«Торпедо» набрало 26 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 26 баллами в 21 игре находится на 3-й строчке Востока.
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Николай Заварухин
Вратари
Денис Костин
Владимир Галкин
(00:00-13:57)
Евгений Аликин
(13:57-46:23)
Евгений Аликин
(48:04-54:26)
Евгений Аликин
(c 58:02)
1-й период
00:40
Роман Горбунов
11:03
Джесси Блэкер
12:58
Никита Шавин
13:23
Егор Виноградов
(Василий Атанасов, Александр Яремчук)
13:57
Богдан Конюшков
(Максим Летунов, Владислав Фирстов)
17:15
Егор Соколов
18:29
Андрей Белевич
(Никита Шавин)
2-й период
27:40
Максим Денежкин
(Анатолий Голышев, Стефан Да Коста)
29:39
Дмитрий Юдин
39:19
Стефан Да Коста
3-й период
42:58
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Александр Яремчук)
44:51
Кертис Волк
(Ярослав Бусыгин, Брукс Мэйсек)
45:06
Кирилл Воронин
51:43
Анатолий Голышев
(Максим Денежкин, Дмитрий Юдин)
55:27
Бобби Нарделла
58:02
Егор Виноградов
(Максим Летунов)
Статистика
Торпедо
Автомобилист
Штрафное время
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит