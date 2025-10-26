ЦСКА впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ

Московский ЦСКА победил хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:1.
У ЦСКА забили Иван Дроздов (25-я минута) и Никита Нестеров (30). У «Амура» отличился Игнат Коротких (8).
Армейцы выиграли четвертый матч подряд (впервые в этом сезоне) и занимают седьмое место в Западной конференции. У «Амура» восьмая строчка в Восточной конференции.
В параллельном матче нижегородское «Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист со счетом 7:4 — это самая результативная встреча команд за семь сезонов. Четвертую шайба “Автомобилиста” забросил Анатолий Голышев, вернувшийся в состав после дисквалификации за допинг.
Результаты других матчей:
- «Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» — 4:1;
- «Спартак» — «Сочи» — 5:3.
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9483 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Александр Гальченюк
Вратари
Дмитрий Гамзин
Максим Дорожко
(00:00-58:49)
Максим Дорожко
(59:24-59:49)
1-й период
05:40
Денис Зернов
07:16
Игнат Коротких
(Ярослав Лихачев, Сергей Дубакин)
2-й период
24:24
Иван Дроздов
(Прохор Полтапов)
25:05
Артем Шварев
29:11
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Владислав Провольнев)
3-й период
43:21
Николай Коваленко
44:15
Виталий Абрамов
46:31
Олег Ли
49:36
Иван Мищенко
Статистика
ЦСКА
Амур
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
