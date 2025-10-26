Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
0
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
27.10
Виннипег
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.45
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.89
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
27.10
Нэшвилл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.41
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
27.10
Чикаго
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.51
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
27.10
Калгари
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.26
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.42
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Амур
1
П1
X
П2

ЦСКА впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ

Армейцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Источник: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)

Московский ЦСКА победил хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:1.

У ЦСКА забили Иван Дроздов (25-я минута) и Никита Нестеров (30). У «Амура» отличился Игнат Коротких (8).

Армейцы выиграли четвертый матч подряд (впервые в этом сезоне) и занимают седьмое место в Западной конференции. У «Амура» восьмая строчка в Восточной конференции.

В параллельном матче нижегородское «Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист со счетом 7:4 — это самая результативная встреча команд за семь сезонов. Четвертую шайба “Автомобилиста” забросил Анатолий Голышев, вернувшийся в состав после дисквалификации за допинг.

Результаты других матчей:

  • «Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» — 4:1;
  • «Спартак» — «Сочи» — 5:3.

ЦСКА
2:1
0:1, 2:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9483 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Александр Гальченюк
Вратари
Дмитрий Гамзин
Максим Дорожко
(00:00-58:49)
Максим Дорожко
(59:24-59:49)
1-й период
05:40
Денис Зернов
07:16
Игнат Коротких
(Ярослав Лихачев, Сергей Дубакин)
2-й период
24:24
Иван Дроздов
(Прохор Полтапов)
25:05
Артем Шварев
29:11
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Владислав Провольнев)
3-й период
43:21
Николай Коваленко
44:15
Виталий Абрамов
46:31
Олег Ли
49:36
Иван Мищенко
Статистика
ЦСКА
Амур
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит