ЦСКА впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ

В параллельном матче нижегородское «Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист со счетом 7:4 — это самая результативная встреча команд за семь сезонов. Четвертую шайба “Автомобилиста” забросил Анатолий Голышев, вернувшийся в состав после дисквалификации за допинг.