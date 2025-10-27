Лидер КХЛ взял реванш у «Авангарда» за домашнее поражение

У омичей гол забил Дамир Шарипзянов (28-я минута). У «Металлурга» отличились Роман Канцеров (10), Никита Коротков (25), Александр Петунин (29) и Владимир Ткачев (39).
У хозяев Николай Прохоркин сделал голевой пас, набрав очки в восьми матчах подряд. У гостей Ткачев и Канцеров набрали очки в четвертой игре подряд.
Ткачев в 2022—2025 годах выступал за омский клуб, летом с ним расторгли контракт «в связи с необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат».
Команды 12 октября встречались в Магнитогорске, тогда победил «Авангард» (5:1).
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
27.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
Александр Смолин
1-й период
09:31
Роман Канцеров
(Александр Сиряцкий)
2-й период
22:55
Командный штраф
24:23
Никита Коротков
(Артем Минулин)
27:21
Дамир Шарипзянов
(Николай Прохоркин, Никита Серебряков)
28:31
Александр Петунин
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
38:15
Владимир Ткачев
(Робин Пресс, Егор Яковлев)
Статистика
Авангард
Металлург Мг
Штрафное время
0
2
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
