Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

«Ак Барс» продлил серию побед до десяти матчей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» голы забили Дмитрий Кателевский (10-я минута), Александр Хмелевский (59) и Илья Сафонов (63). У «Адмирала» отличились Кайл Олсон (34) и Павел Шэн (42).

«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей и идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 29 очков. «Адмирал» (16 очков) проиграл четвертый матч кряду и располагается на девятом месте.

В следующем матче «Ак Барс» 29 октября примет магнитогорский «Металлург», «Адмирал» в этот же день на выезде сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».

В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл астанинский «Барыс» со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Ак Барс
3:2
1:0, 0:1, 1:1
ОТ
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
27.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8705 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Леонид Тамбиев
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-61:24)
Арсений Цыба
(00:00-62:39)
1-й период
01:16
Павел Шэн
09:04
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Михаил Фисенко)
09:34
Александр Хмелевский
2-й период
33:44
Кайл Олсон
(Иван Муранов)
3-й период
41:56
Павел Шэн
(Степан Старков, Дмитрий Завгородний)
43:33
Павел Шэн
53:17
Даниил Гутик
58:35
Александр Хмелевский
Овертайм
62:40
Илья Сафонов
(Степан Фальковский, Григорий Денисенко)
Статистика
Ак Барс
Адмирал
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит