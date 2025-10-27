«Ак Барс» продлил серию побед до десяти матчей

«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей и идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 29 очков. «Адмирал» (16 очков) проиграл четвертый матч кряду и располагается на девятом месте.