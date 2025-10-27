«Ак Барс» продлил серию побед до десяти матчей

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» голы забили Дмитрий Кателевский (10-я минута), Александр Хмелевский (59) и Илья Сафонов (63). У «Адмирала» отличились Кайл Олсон (34) и Павел Шэн (42).
«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ до десяти матчей и идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 29 очков. «Адмирал» (16 очков) проиграл четвертый матч кряду и располагается на девятом месте.
В следующем матче «Ак Барс» 29 октября примет магнитогорский «Металлург», «Адмирал» в этот же день на выезде сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».
В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл астанинский «Барыс» со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
Анвар Гатиятулин
Леонид Тамбиев
Михаил Бердин
(00:00-61:24)
Арсений Цыба
(00:00-62:39)
01:16
Павел Шэн
09:04
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Михаил Фисенко)
09:34
Александр Хмелевский
33:44
Кайл Олсон
(Иван Муранов)
41:56
Павел Шэн
(Степан Старков, Дмитрий Завгородний)
43:33
Павел Шэн
53:17
Даниил Гутик
58:35
Александр Хмелевский
62:40
Илья Сафонов
(Степан Фальковский, Григорий Денисенко)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит