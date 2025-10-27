Ричмонд
Шайбой на 1-й минуте обернулся матч «Барыса» в КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором нижнекамский «Нефтехимик» принимал казахстанский «Барыс», передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча команд прошла в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Нефтехимик» уже в первом тайме сделал заявку на победу. На 1-й минуте игры Владислав Барулин вывел хозяев вперед, а спустя семь минут Матвей Надворный удвоил преимущество команды.

Во втором периоде команды обменялись голами. У «Барыса» отличился Ансар Шайхмедденов (29-я минута), а за «Нефтехимик» забил Кирилл Капустин (31-я в меньшинстве).

В начале третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сократил отставание до одной шайбы. В оставшееся время счёт на табло не изменился. Как итог, победа «Нефтехимика» со счётом 3:2.

29 октября «Барыс» в гостях встретится с омским «Авангардом».

Нефтехимик
3:2
2:0, 1:1, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
27.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Игорь Гришин
Михаил Кравец
Вратари
Филипп Долганов
Андрей Шутов
(00:00-58:41)
1-й период
01:06
Владислав Барулин
(Илья Пастухов, Герман Точилкин)
08:25
Матвей Надворный
18:26
Дамир Жафяров
18:41
Тайс Томпсон
2-й период
28:56
Ансар Шайхмедденов
(Дмитрий Бреус)
29:34
Герман Точилкин
30:45
Кирилл Капустин
3-й период
40:27
Райлли Уолш
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
Статистика
Нефтехимик
Барыс
Штрафное время
4
2
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит