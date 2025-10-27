Шайбой на 1-й минуте обернулся матч «Барыса» в КХЛ

Встреча команд прошла в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
«Нефтехимик» уже в первом тайме сделал заявку на победу. На 1-й минуте игры Владислав Барулин вывел хозяев вперед, а спустя семь минут Матвей Надворный удвоил преимущество команды.
Во втором периоде команды обменялись голами. У «Барыса» отличился Ансар Шайхмедденов (29-я минута), а за «Нефтехимик» забил Кирилл Капустин (31-я в меньшинстве).
В начале третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сократил отставание до одной шайбы. В оставшееся время счёт на табло не изменился. Как итог, победа «Нефтехимика» со счётом 3:2.
29 октября «Барыс» в гостях встретится с омским «Авангардом».
Игорь Гришин
Михаил Кравец
Филипп Долганов
Андрей Шутов
(00:00-58:41)
01:06
Владислав Барулин
(Илья Пастухов, Герман Точилкин)
08:25
Матвей Надворный
18:26
Дамир Жафяров
18:41
Тайс Томпсон
28:56
Ансар Шайхмедденов
(Дмитрий Бреус)
29:34
Герман Точилкин
30:45
Кирилл Капустин
40:27
Райлли Уолш
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит