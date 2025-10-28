Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.46
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.49
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.50
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.46
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Торонто
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.63
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.47
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.68
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.46
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.35
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.38
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.38
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.51
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2

Болтались на дне и собирались уволить тренера, а теперь сметают всех со своего пути! У «Ак Барса» — 10 побед подряд

Преображение!

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Вчера казанский «Ак Барс» одержал десятую подряд победу и повторил свой клубный рекорд по серии без поражений. Прямо сейчас казанцы идут вторыми на Востоке, отставая от магнитогорского «Металлурга» всего на три очка. Однако в начале сезона «Ак Барс» побывал на дне турнирной таблицы, а позиции главного тренера команды были крайне шаткими. В первых семи играх регулярного чемпионата у казанцев было шесть поражений.

Вслед за увольнениями Бориса Миронова из «Лады» и Вадима Епанчинцева из «Сибири», следующим «на выход» назывался именно Анвар Гатиятулин. Специалист оказался в ситуации, когда на исправление положения было несколько матчей, а в СМИ повсеместно появлялись новости о поиске казанцами замены на его пост. Среди кандидатов назывались канадский специалист Майк Бэбкок, которого в КХЛ зазывают уже достаточно давно, и не так давно тренировавший Матвея Мичкова американский тренер Джон Торторелла.

В итоге во многом судьбу Анвара Рафаиловича определил матч с «Металлургом», состоявшийся 27 сентября, в котором «Ак Барс» отыгрался с 0:3. Существует мнение, что при проигрыше казанцев специалиста с большой долей вероятности отправили бы в отставку. Затем последовало поражение «Ак Барса» в Екатеринбурге, а дальше та самая серия из 10 побед.

Изменения в тренерском штабе все же произошли, но коснулись помощников Гатиятулина. К тренеру вратарей Георгию Гелашвили добавился работавший еще у Зинэтулы Билялетдинова Сергей Абрамов. Специалисту хорошо знаком Тимур Билялов, при нем голкипер выдавал свои лучшие сезоны.

Позже тренерский штаб покинул отвечавший за численное преимущество Алексей Тертышный, перешедший с Гатиятулиным в «Ак Барс» из «Трактора». Большинство казанцев на момент увольнения специалиста было третьим с конца в лиге. На его место назначили Константина Шафранова, трудившегося ранее в «Авангарде» и СКА.

В составе команды изменения с начала сезона были минимальными. Казанский клуб по ходу регулярки пополнил Александр Хмелевски, которого «Ак Барс» перехватил у омского «Авангарда». Адаптация нападающего проходила непросто, об этом говорил и сам Александр, но в итоге в последних играх форвард все чаще отличается голами. «Проснулся» и Артем Галимов, у которого в нынешнем сезоне, после лучшего в карьере прошлого чемпионата, откровенно не шло с результативными баллами.

Очевидно, настроение внутри команды также поменялось в лучшую сторону, отметил это после вчерашнего матча защитник «Ак Барса» Никита Лямкин:

«Первые наши победы были тяжелыми, тяжело очень давалась игра, каждый расстраивался, начинал делать какие-то вещи лишние, на себя слишком много брать… Не знаю. И эти поражения, конечно, очень мешали нам играть в хоккей.

А сейчас все в хорошем настроении, все рады, все побеждаем вместе, все набирают очки. Лидеры начали забивать, поэтому все классно», — цитирует Лямкина «Чемпионат».

В итоге к финишу второго финиша сезона «Ак Барс» вернул себе более привычный статус одного из фаворитов. Иногда боссам клубов все же нужно уметь проявлять выдержку — в Казани прямо сейчас это доказывают.