Болтались на дне и собирались уволить тренера, а теперь сметают всех со своего пути! У «Ак Барса» — 10 побед подряд

Вчера казанский «Ак Барс» одержал десятую подряд победу и повторил свой клубный рекорд по серии без поражений. Прямо сейчас казанцы идут вторыми на Востоке, отставая от магнитогорского «Металлурга» всего на три очка. Однако в начале сезона «Ак Барс» побывал на дне турнирной таблицы, а позиции главного тренера команды были крайне шаткими. В первых семи играх регулярного чемпионата у казанцев было шесть поражений.
Вслед за увольнениями Бориса Миронова из «Лады» и Вадима Епанчинцева из «Сибири», следующим «на выход» назывался именно Анвар Гатиятулин. Специалист оказался в ситуации, когда на исправление положения было несколько матчей, а в СМИ повсеместно появлялись новости о поиске казанцами замены на его пост. Среди кандидатов назывались канадский специалист Майк Бэбкок, которого в КХЛ зазывают уже достаточно давно, и не так давно тренировавший Матвея Мичкова американский тренер Джон Торторелла.
В итоге во многом судьбу Анвара Рафаиловича определил матч с «Металлургом», состоявшийся 27 сентября, в котором «Ак Барс» отыгрался с 0:3. Существует мнение, что при проигрыше казанцев специалиста с большой долей вероятности отправили бы в отставку. Затем последовало поражение «Ак Барса» в Екатеринбурге, а дальше та самая серия из 10 побед.
Изменения в тренерском штабе все же произошли, но коснулись помощников Гатиятулина. К тренеру вратарей Георгию Гелашвили добавился работавший еще у Зинэтулы Билялетдинова Сергей Абрамов. Специалисту хорошо знаком Тимур Билялов, при нем голкипер выдавал свои лучшие сезоны.
Позже тренерский штаб покинул отвечавший за численное преимущество Алексей Тертышный, перешедший с Гатиятулиным в «Ак Барс» из «Трактора». Большинство казанцев на момент увольнения специалиста было третьим с конца в лиге. На его место назначили Константина Шафранова, трудившегося ранее в «Авангарде» и СКА.
В составе команды изменения с начала сезона были минимальными. Казанский клуб по ходу регулярки пополнил Александр Хмелевски, которого «Ак Барс» перехватил у омского «Авангарда». Адаптация нападающего проходила непросто, об этом говорил и сам Александр, но в итоге в последних играх форвард все чаще отличается голами. «Проснулся» и Артем Галимов, у которого в нынешнем сезоне, после лучшего в карьере прошлого чемпионата, откровенно не шло с результативными баллами.
Очевидно, настроение внутри команды также поменялось в лучшую сторону, отметил это после вчерашнего матча защитник «Ак Барса» Никита Лямкин:
«Первые наши победы были тяжелыми, тяжело очень давалась игра, каждый расстраивался, начинал делать какие-то вещи лишние, на себя слишком много брать… Не знаю. И эти поражения, конечно, очень мешали нам играть в хоккей.
А сейчас все в хорошем настроении, все рады, все побеждаем вместе, все набирают очки. Лидеры начали забивать, поэтому все классно», — цитирует Лямкина «Чемпионат».
В итоге к финишу второго финиша сезона «Ак Барс» вернул себе более привычный статус одного из фаворитов. Иногда боссам клубов все же нужно уметь проявлять выдержку — в Казани прямо сейчас это доказывают.