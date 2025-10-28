Болтались на дне и собирались уволить тренера, а теперь сметают всех со своего пути! У «Ак Барса» — 10 побед подряд

В составе команды изменения с начала сезона были минимальными. Казанский клуб по ходу регулярки пополнил Александр Хмелевски, которого «Ак Барс» перехватил у омского «Авангарда». Адаптация нападающего проходила непросто, об этом говорил и сам Александр, но в итоге в последних играх форвард все чаще отличается голами. «Проснулся» и Артем Галимов, у которого в нынешнем сезоне, после лучшего в карьере прошлого чемпионата, откровенно не шло с результативными баллами.