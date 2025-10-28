Ричмонд
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.46
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.49
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.50
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.46
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Торонто
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.63
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.47
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.68
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.46
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.35
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.38
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.38
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.51
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов сообщил, что у клуба нет долгов по зарплате

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что у клуба отсутствуют долги по зарплате.

Источник: РИА "Новости"

По словам руководителя клуба, были приняты меры, которые позволили снизить расходы и одновременно увеличить доходы. Однако ключевые решения принимались на уровне республики. Благодаря выполнению поручений Главы республики Радия Хабирова удалось существенно уменьшить кредиторскую задолженность клуба.

«Можно констатировать, что на сегодняшний день такая задолженность сократилась на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года она должна уменьшиться более чем на 500 миллионов рублей. На сегодняшний день у клуба отсутствуют задолженности перед бюджетом, социальным фондом, а также по заработной плате», — цитирует Баширова «Башинформ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Шелдоном Ремпалом. Он стал самым самым дорогим хоккеистом КХЛ с окладом в 100 миллионов рублей.

«Салават Юлаев» с 14 очками после 18 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.