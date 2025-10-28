Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов сообщил, что у клуба нет долгов по зарплате

«Можно констатировать, что на сегодняшний день такая задолженность сократилась на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года она должна уменьшиться более чем на 500 миллионов рублей. На сегодняшний день у клуба отсутствуют задолженности перед бюджетом, социальным фондом, а также по заработной плате», — цитирует Баширова «Башинформ».