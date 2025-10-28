Ричмонд
ЦСКА предупредил фанатов, что «Спартак» в два раза поднял цены на билеты

Армейцы сообщили, что «Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1950 ₽, при заявленной ранее стоимости в 880 ₽ Матч чемпионата КХЛ пройдет 28 октября.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА предупредил своих болельщиков, планирующих посетить гостевой сектор матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против московского «Спартака», о повышении цен на билеты.

«Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1950 ₽, при заявленной ранее стоимости в 880 ₽ Просим учесть данную информацию при выкупе билетов на матч", — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.

Встреча состоится 28 октября, начало — 19:30 мск.

РБК обратился за комментариями в «Спартак».

ЦСКА, который выиграл четыре подряд матча, сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 играх. «Спартак» с 23 очками расположился на шестой строчке.