ЦСКА предупредил фанатов, что «Спартак» в два раза поднял цены на билеты

«Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1950 ₽, при заявленной ранее стоимости в 880 ₽ Просим учесть данную информацию при выкупе билетов на матч", — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.