«Северсталь» уверенно обыграла «Амур», одержав 8-ю победу подряд в КХЛ

В составе череповчан дубль оформил Кирилл Пилипенко (12-я минута, 34), по шайбе забросили Александр Скоренов (22), Иоаннис Калдис (25), Тимур Муханов (26) и Руслан Абросимов (28). За гостей забивали Евгений Свечников (7) и Олег Ли (46). В итоге 6:2 — команда Андрея Козырева одерживает 8-ю победу подряд в КХЛ.