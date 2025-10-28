«Северсталь» уверенно обыграла «Амур», одержав 8-ю победу подряд в КХЛ

В составе череповчан дубль оформил Кирилл Пилипенко (12-я минута, 34), по шайбе забросили Александр Скоренов (22), Иоаннис Калдис (25), Тимур Муханов (26) и Руслан Абросимов (28). За гостей забивали Евгений Свечников (7) и Олег Ли (46). В итоге 6:2 — команда Андрея Козырева одерживает 8-ю победу подряд в КХЛ.
После этого матча «Северсталь» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 28 очков, «Амур» занимает 8-е место на Востоке — 17 баллов.
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Александр Гальченюк
Вратари
Всеволод Скотников
Максим Дорожко
(00:00-24:02)
Дамир Шаймарданов
(24:02-33:21)
Максим Дорожко
(c 33:21)
1-й период
06:41
Евгений Свечников
(Олег Ли, Егор Воронков)
11:10
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин, Янни Калдис)
2-й период
21:36
Александр Скоренов
(Тимофей Давыдов, Николай Чебыкин)
21:55
Янни Калдис
24:02
Янни Калдис
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
25:32
Виктор Балдаев
25:45
Тимур Муханов
(Илья Квочко, Руслан Абросимов)
26:21
Игнат Коротких
27:45
Руслан Абросимов
(Александр Скоренов, Томас Грегуар)
29:13
Олег Ли
31:14
Евгений Грачев
33:21
Кирилл Пилипенко
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
33:39
Алексей Соловьев
3-й период
45:58
Олег Ли
54:56
Егор Воронков
Статистика
Северсталь
Амур
Штрафное время
2
12
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит