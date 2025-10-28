Ричмонд
29.10
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
2.01
X
4.47
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
29.10
Торонто
:
Калгари
П1
1.92
X
4.56
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало
:
Коламбус
П1
2.36
X
4.43
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
П1
1.85
X
4.71
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
П1
2.97
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
П1
3.10
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
П1
2.48
X
4.32
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
П1
2.45
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
П1
2.20
X
4.37
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
П1
2.85
X
4.47
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
П1
2.00
X
4.56
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
П1
2.10
X
4.44
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер
:
Рейнджерс
П1
2.60
X
4.32
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
29.10
Сиэтл
:
Монреаль
П1
2.70
X
4.33
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
П1
3.90
X
4.76
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

«Северсталь» уверенно обыграла «Амур», одержав 8-ю победу подряд в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду уверенно обыграла хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Sport24

В составе череповчан дубль оформил Кирилл Пилипенко (12-я минута, 34), по шайбе забросили Александр Скоренов (22), Иоаннис Калдис (25), Тимур Муханов (26) и Руслан Абросимов (28). За гостей забивали Евгений Свечников (7) и Олег Ли (46). В итоге 6:2 — команда Андрея Козырева одерживает 8-ю победу подряд в КХЛ.

После этого матча «Северсталь» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 28 очков, «Амур» занимает 8-е место на Востоке — 17 баллов.

Северсталь
6:2
1:1, 5:0, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Александр Гальченюк
Вратари
Всеволод Скотников
Максим Дорожко
(00:00-24:02)
Дамир Шаймарданов
(24:02-33:21)
Максим Дорожко
(c 33:21)
1-й период
06:41
Евгений Свечников
(Олег Ли, Егор Воронков)
11:10
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин, Янни Калдис)
2-й период
21:36
Александр Скоренов
(Тимофей Давыдов, Николай Чебыкин)
21:55
Янни Калдис
24:02
Янни Калдис
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
25:32
Виктор Балдаев
25:45
Тимур Муханов
(Илья Квочко, Руслан Абросимов)
26:21
Игнат Коротких
27:45
Руслан Абросимов
(Александр Скоренов, Томас Грегуар)
29:13
Олег Ли
31:14
Евгений Грачев
33:21
Кирилл Пилипенко
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
33:39
Алексей Соловьев
3-й период
45:58
Олег Ли
54:56
Егор Воронков
Статистика
Северсталь
Амур
Штрафное время
2
12
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит