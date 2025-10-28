Минское «Динамо» со счетом 8:2 разгромило «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 8:2 (3:1, 5:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Егор Бориков (2-я и 23-я минуты) и Даниил Липский (22, 24), также по шайбе забросили Сэм Энэс (6), Илья Усов (17), Виталий Пинчук (21) и Вадим Шипачев (28). У «Сочи» отличились Николай Поляков (10) и Тимур Хафизов (57).