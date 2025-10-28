Ричмонд
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Минское «Динамо» со счетом 8:2 разгромило «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минское «Динамо» на своем льду разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 8:2 (3:1, 5:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Егор Бориков (2-я и 23-я минуты) и Даниил Липский (22, 24), также по шайбе забросили Сэм Энэс (6), Илья Усов (17), Виталий Пинчук (21) и Вадим Шипачев (28). У «Сочи» отличились Николай Поляков (10) и Тимур Хафизов (57).

Для Шипачева заброшенная шайба стала 267-й в регулярных чемпионатах КХЛ. Он сравнялся по количеству голов с бывшим нападающим сборной Казахстана Найджелом Доусом и вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов лиги.

Минское «Динамо» выиграло третий матч подряд и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. «Сочи» (10) проиграл девятый матч КХЛ кряду и располагается на последней, 11-й строчке на Западе.

В следующем матче «Динамо» 30 октября примет хабаровский «Амур», «Сочи» 2 ноября дома сыграет против московского «Спартака».

В другом матче череповецкая «Северсталь» выиграла у хабаровского «Амура» — 6:2 (1:1, 5:0, 0:1).

Динамо Мн
8:2
3:1, 5:0, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Владимир Крикунов
Вратари
Закари Фукале
(00:00-27:23)
Алексей Щетилин
(00:00-05:16)
Закари Фукале
(c 27:26)
Павел Рудович
(05:16-23:12)
Алексей Щетилин
(c 23:12)
1-й период
01:55
Егор Бориков
(Даниил Липский, Даррен Дитц)
05:16
Сэм Энас
(Николас Мелош, Алекс Лимож)
09:42
Николай Поляков
16:58
Илья Усов
18:24
Максим Березин
2-й период
20:38
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
21:03
Даниил Липский
(Егор Бориков, Даррен Дитц)
22:18
Егор Бориков
(Андрей Стась, Алекс Лимож)
23:12
Даниил Липский
(Егор Бориков, Брэйди Лайл)
27:26
Вадим Шипачев
(Тай Смит, Вадим Мороз)
3-й период
44:07
Николас Мелош
45:39
Командный штраф
55:20
Богдан Белкин
56:48
Тимур Хафизов
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
Статистика
Динамо Мн
Сочи
Штрафное время
6
5
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит