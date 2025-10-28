«Локомотив» забил три гола в третьем периоде и ушел от поражения в матче с «Ладой»

У тольяттинской команды в первом периоде забили Дмитрий Кугрышев и Алекс Коттон, на счету которого также результативная передача. В середине третьей 20-минутки Егор Сурин отыграл одну шайбу хозяев. В концовке матча ярославцы вышли вперед благодаря голам Александра Радулова и Байрона Фрэза с разницей в 30 секунд. Радулов также отметился двумя голевыми передачами, у Сурина — один ассист.
Ярославская команда нанесла 40 бросков в створ ворот соперника в этом матче, на счету гостей 19 бросков в створ.
«Локомотив» с 28 очками сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 12 баллами располагается на предпоследней, 10-й позиции.
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7823 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Павел Десятков
Вратари
Алексей Мельничук
Иван Бочаров
1-й период
07:03
Никита Черепанов
07:03
Никита Черепанов
07:32
Дмитрий Кугрышев
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
16:26
Алекс Коттон
(Владислав Семин, Райли Савчук)
16:48
Андрей Чивилев
2-й период
31:37
Иван Романов
3-й период
47:36
Марк Ульев
51:07
Егор Сурин
(Мартин Гернат, Александр Радулов)
57:54
Александр Радулов
(Александр Полунин, Мартин Гернат)
58:18
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Егор Сурин)
59:43
Алекс Коттон
Статистика
Локомотив
Лада
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
