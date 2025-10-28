Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.73
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.52
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.33
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.47
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.54
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.35
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.36
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
29.10
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.31
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.76
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

«Локомотив» забил три гола в третьем периоде и ушел от поражения в матче с «Ладой»

«Локомотив» на своем льду обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У тольяттинской команды в первом периоде забили Дмитрий Кугрышев и Алекс Коттон, на счету которого также результативная передача. В середине третьей 20-минутки Егор Сурин отыграл одну шайбу хозяев. В концовке матча ярославцы вышли вперед благодаря голам Александра Радулова и Байрона Фрэза с разницей в 30 секунд. Радулов также отметился двумя голевыми передачами, у Сурина — один ассист.

Ярославская команда нанесла 40 бросков в створ ворот соперника в этом матче, на счету гостей 19 бросков в створ.

«Локомотив» с 28 очками сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 12 баллами располагается на предпоследней, 10-й позиции.

Локомотив
3:2
0:2, 0:0, 3:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7823 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Павел Десятков
Вратари
Алексей Мельничук
Иван Бочаров
1-й период
07:03
Никита Черепанов
07:03
Никита Черепанов
07:32
Дмитрий Кугрышев
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
16:26
Алекс Коттон
(Владислав Семин, Райли Савчук)
16:48
Андрей Чивилев
2-й период
31:37
Иван Романов
3-й период
47:36
Марк Ульев
51:07
Егор Сурин
(Мартин Гернат, Александр Радулов)
57:54
Александр Радулов
(Александр Полунин, Мартин Гернат)
58:18
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Егор Сурин)
59:43
Алекс Коттон
Статистика
Локомотив
Лада
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит