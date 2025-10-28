Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.73
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.52
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.33
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.47
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.54
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.35
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.36
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
29.10
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.31
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.76
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ

Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Источник: ТАСС

В составе хозяев шайбы забросили Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17) и Адам Ружичка (60). У гостей отличились Прохор Полтапов (12) и Даниэль Спронг (28).

Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал ЦСКА со счетом 6:5 в серии буллитов.

ЦСКА, у которого прервалась четырехматчевая победная серия, набрал 22 очка в 20 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками расположился на пятой строчке.

В следующем матче «Спартак» 2 ноября в гостях сыграет с «Сочи», ЦСКА днем ранее на выезде встретится с московским «Динамо».

Остальные результаты игрового дня:

  • «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б;
  • «Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 6:2;
  • «Динамо» (Минск) — «Сочи» — 8:2;
  • «Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 3:2;
  • «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» (Москва) — 1:5.

Спартак
3:2
2:1, 0:1, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10119 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Никитин
Вратари
Дмитрий Николаев
Спенсер Мартин
(00:00-59:34)
1-й период
04:00
Прохор Полтапов
04:19
Нэйтан Тодд
(Михаил Мальцев, Джоуи Кин)
11:22
Прохор Полтапов
(Никита Охотюк, Иван Дроздов)
16:13
Павел Карнаухов
16:42
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка, Джоуи Кин)
2-й период
25:49
Даниил Орлов
27:10
Даниэль Спронг
(Николай Коваленко, Максим Соркин)
35:40
Кристиан Ярош
35:40
Максим Соркин
37:48
Джоуи Кин
3-й период
55:34
Павел Карнаухов
57:40
Никита Нестеров
59:20
Адам Ружичка
(Джоуи Кин, Нэйтан Тодд)
Статистика
Спартак
ЦСКА
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит