«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17) и Адам Ружичка (60). У гостей отличились Прохор Полтапов (12) и Даниэль Спронг (28).
Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал ЦСКА со счетом 6:5 в серии буллитов.
ЦСКА, у которого прервалась четырехматчевая победная серия, набрал 22 очка в 20 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками расположился на пятой строчке.
В следующем матче «Спартак» 2 ноября в гостях сыграет с «Сочи», ЦСКА днем ранее на выезде встретится с московским «Динамо».
Остальные результаты игрового дня:
- «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б;
- «Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 6:2;
- «Динамо» (Минск) — «Сочи» — 8:2;
- «Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 3:2;
- «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» (Москва) — 1:5.
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10119 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Никитин
Вратари
Дмитрий Николаев
Спенсер Мартин
(00:00-59:34)
1-й период
04:00
Прохор Полтапов
04:19
Нэйтан Тодд
(Михаил Мальцев, Джоуи Кин)
11:22
Прохор Полтапов
(Никита Охотюк, Иван Дроздов)
16:13
Павел Карнаухов
16:42
Михаил Мальцев
(Адам Ружичка, Джоуи Кин)
2-й период
25:49
Даниил Орлов
27:10
Даниэль Спронг
(Николай Коваленко, Максим Соркин)
35:40
Кристиан Ярош
35:40
Максим Соркин
37:48
Джоуи Кин
3-й период
55:34
Павел Карнаухов
57:40
Никита Нестеров
59:20
Адам Ружичка
(Джоуи Кин, Нэйтан Тодд)
Статистика
Спартак
ЦСКА
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит