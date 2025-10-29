Квартальнов — о разгромной победе «Динамо Минск»: «Наверное, где-то нам чуть и повезло»

«Хорошая реализация, наверное, ключевой момент — это пятиминутное удаление у соперников, мы забросили несколько шайб в большинстве. Чуть поменяли его, молодые ребята — молодцы, стали двигать шайбу, бросать по воротам. Наверное, где-то нам чуть и повезло. В общем, хороший результат. Здорово, что все получилось, любой отскок — на клюшку. Ребята заслужили это своей скоростью, своим напором. Все получается только через работу и труд», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.