Квартальнов — о разгромной победе «Динамо Минск»: «Наверное, где-то нам чуть и повезло»

«Хорошая реализация, наверное, ключевой момент — это пятиминутное удаление у соперников, мы забросили несколько шайб в большинстве. Чуть поменяли его, молодые ребята — молодцы, стали двигать шайбу, бросать по воротам. Наверное, где-то нам чуть и повезло. В общем, хороший результат. Здорово, что все получилось, любой отскок — на клюшку. Ребята заслужили это своей скоростью, своим напором. Все получается только через работу и труд», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Владимир Крикунов
Вратари
Закари Фукале
(00:00-27:23)
Алексей Щетилин
(00:00-05:16)
Закари Фукале
(c 27:26)
Павел Рудович
(05:16-23:12)
Алексей Щетилин
(c 23:12)
1-й период
01:55
Егор Бориков
(Даниил Липский, Даррен Дитц)
05:16
Сэм Энас
(Николас Мелош, Алекс Лимож)
09:42
Николай Поляков
16:58
Илья Усов
18:24
Максим Березин
2-й период
20:38
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
21:03
Даниил Липский
(Егор Бориков, Даррен Дитц)
22:18
Егор Бориков
(Андрей Стась, Алекс Лимож)
23:12
Даниил Липский
(Егор Бориков, Брэйди Лайл)
27:26
Вадим Шипачев
(Тай Смит, Вадим Мороз)
3-й период
44:07
Николас Мелош
45:39
Командный штраф
55:20
Богдан Белкин
56:48
Тимур Хафизов
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
Статистика
Динамо Мн
Сочи
Штрафное время
6
5
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит