Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто
0
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.44
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
03:15
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.38
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:45
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.35
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.46
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.35
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.33
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
05:30
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.32
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.72
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Квартальнов — о разгромной победе «Динамо Минск»: «Наверное, где-то нам чуть и повезло»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, прокомментировал разгромную победу своей команды над «Сочи» в матче КХЛ.

«Хорошая реализация, наверное, ключевой момент — это пятиминутное удаление у соперников, мы забросили несколько шайб в большинстве. Чуть поменяли его, молодые ребята — молодцы, стали двигать шайбу, бросать по воротам. Наверное, где-то нам чуть и повезло. В общем, хороший результат. Здорово, что все получилось, любой отскок — на клюшку. Ребята заслужили это своей скоростью, своим напором. Все получается только через работу и труд», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
8:2
3:1, 5:0, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Владимир Крикунов
Вратари
Закари Фукале
(00:00-27:23)
Алексей Щетилин
(00:00-05:16)
Закари Фукале
(c 27:26)
Павел Рудович
(05:16-23:12)
Алексей Щетилин
(c 23:12)
1-й период
01:55
Егор Бориков
(Даниил Липский, Даррен Дитц)
05:16
Сэм Энас
(Николас Мелош, Алекс Лимож)
09:42
Николай Поляков
16:58
Илья Усов
18:24
Максим Березин
2-й период
20:38
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
21:03
Даниил Липский
(Егор Бориков, Даррен Дитц)
22:18
Егор Бориков
(Андрей Стась, Алекс Лимож)
23:12
Даниил Липский
(Егор Бориков, Брэйди Лайл)
27:26
Вадим Шипачев
(Тай Смит, Вадим Мороз)
3-й период
44:07
Николас Мелош
45:39
Командный штраф
55:20
Богдан Белкин
56:48
Тимур Хафизов
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
Статистика
Динамо Мн
Сочи
Штрафное время
6
5
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит