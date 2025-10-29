Ричмонд
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.70
П2
10.50
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
30.10
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.46
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2

«Лада» заключила контракт с хоккеистом Бурдасовым

Тольяттинская «Лада» заключила контракт с нападающим Бурдасовым.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» заключила односторонний контракт с нападающим Антоном Бурдасовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Клуб также заключил контракт с нападающим Никитой Сетдиковым. Соглашения с хоккеистами рассчитаны до конца сезона-2025/26.

Бурдасову 34 года, в прошедшем сезоне он выступал за астанинский «Барыс», сыграв 53 игры и забросив 12 шайб. Всего в активе игрока 801 матч в КХЛ и 426 очков (220 голов + 206 передач). Бурдасов является обладателем Кубка Гагарина (2015) со СКА и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.

Сетдикову 30 лет, в сезоне-2024/25 он провел 51 матч за «Барыс», отметившись 9 голами и 9 передачами. В КХЛ спортсмен сыграл 297 матчей, в которых набрал 105 баллов (42+63).