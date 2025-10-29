«Лада» заключила контракт с хоккеистом Бурдасовым

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» заключила односторонний контракт с нападающим Антоном Бурдасовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб также заключил контракт с нападающим Никитой Сетдиковым. Соглашения с хоккеистами рассчитаны до конца сезона-2025/26.
Бурдасову 34 года, в прошедшем сезоне он выступал за астанинский «Барыс», сыграв 53 игры и забросив 12 шайб. Всего в активе игрока 801 матч в КХЛ и 426 очков (220 голов + 206 передач). Бурдасов является обладателем Кубка Гагарина (2015) со СКА и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.
Сетдикову 30 лет, в сезоне-2024/25 он провел 51 матч за «Барыс», отметившись 9 голами и 9 передачами. В КХЛ спортсмен сыграл 297 матчей, в которых набрал 105 баллов (42+63).