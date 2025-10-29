«Лада» заключила контракт с хоккеистом Бурдасовым

Бурдасову 34 года, в прошедшем сезоне он выступал за астанинский «Барыс», сыграв 53 игры и забросив 12 шайб. Всего в активе игрока 801 матч в КХЛ и 426 очков (220 голов + 206 передач). Бурдасов является обладателем Кубка Гагарина (2015) со СКА и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.