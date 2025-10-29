Почему самый дорогой игрок лиги не перешел в СКА, что происходит с Кузнецовым. Главные инсайды КХЛ

1. Возвращение Шелдона Ремпала в КХЛ после того, как он не попал в состав «Вашингтона», ожидалось, но мало кто верил, что канадский нападающий снова приедет в «Салават Юлаев». Уфимцы потихоньку решают свои финансовые проблемы, но изначально казалось, что бороться с тем же СКА им будет крайне сложно. Но в «Салавате» использовали деньги, полученные от продажи Александра Хмелевского в «Ак Барс», и предложили Ремпалу контракт на 100 миллионов рублей в год. На меньшее Шелдон вряд ли согласился бы при всем желании играть именно в «Салавате». СКА давал 115, но Ремпал оказался в Уфе.
2. Ремпал — довольно замкнутый человек, который не слишком охотно общается в коллективе. Поэтому переход из московского «Динамо» в «Салават» Девина Броссо, одного из его ближайших друзей, сыграл на руку уфимцам. В том числе и из-за особенностей характера Ремпал предпочел неизвестности привычную и знакомую атмосферу умеющего находить общий язык с игроками Виктора Козлова. Можно называть это зоной комфорта, но Ремпал не из тех, кто будет играть спустя рукава. Помимо мастерства (а здесь канадец один из лучших в лиге), он еще и боец — вспомните прошлогодний плей-офф.
3. «Салават» продолжает набирать ход, выиграв три матча подряд, и пока справляется и без Ремпала. Но, конечно, с Шелдоном это будет другая команда. Разумеется, уфимцы сразу не станут претендентами на кубок, но попадать в плей-офф с самым высокооплачиваемым игроком лиги в составе просто обязаны. И Ремпалу ведь не важно, с кем играть в тройке, — он сам задает в ней тон. Это не всем нравится: например, в фарм-клубе «Вегаса» нынешняя звезда «Голден Найтс» Павел Дорофеев просил убрать Ремпала из его тройки — передач от него он не дожидался. Но для КХЛ это игрок супер-топ-уровня.
4. А вот вратарь Александр Самонов может покинуть «Салават». Он сам запросил обмен из клуба, который уже ищет ему различные варианты продолжения карьеры. Команд с проблемами во вратарской линии достаточно, но усложняет переговоры зарплата Самонова в 50 миллионов рублей в год. Несмотря на не самый удачный старт сезона, Самонов остается высококлассным вратарем, так что спрос на него будет. Ну и «Салават» с одним Вязовым не останется — у уфимцев есть один интересный вариант с подписанием именитого российского вратаря.
5. Защитник Егор Савиков наконец-то возвращается в КХЛ: СКА заплатил «Спартаку» за него 70 миллионов рублей, а также отдал 17-летнего нападающего Максима Сельдемирова и права на выступающего за «Бостон» Марата Хуснутдинова. Контракт, который предлагали красно-белые, не устраивал Савикова, а хорошо знакомый с защитником Игорь Ларионов был очень заинтересован в нем. Вот только Савиков — еще один атакующий защитник, а у СКА уже есть Тревор Мерфи и Бреннан Менелл. А вот крепких домоседов команде не хватает.
6. Игорь Ларионов по-прежнему сохраняет пост главного тренера СКА, но в его штабе появился новый специалист — Юрий Бабенко, работавший главным тренером «Витязя» и ассистентом — в тренерском штабе Олега Знарка в «Ак Барсе», а также в «Динамо» и ЦСКА. Сел в запас Игорь Ларионов-младший: по слухам, это связано не с травмой, а с решением руководства клуба. Самого же тренера уволят только в случае жесткого провала. Не секрет, что у Ларионова большие связи во многих сферах, и в прошлом сезоне его не смогли убрать по ходу регулярки из «Торпедо». Вот только армейцы сейчас не попадают в плей-офф и пока выглядят откровенно слабее тех, кто входит в первую восьмерку.
7. Еще одним новичком СКА может стать нападающий «Торпедо» Никита Артамонов, который совсем закис в новом сезоне. Никаких конфликтов с главным тренером Алексеем Исаковым у него нет, просто Артамонов в какой-то момент резко сбавил, а объяснений, почему это произошло, ни у кого нет. Но Ларионов, видимо, верит, что под его руководством Артамонов вернется на прежний уровень.
8. Рокко Гримальди, который успел и в запасе СКА посидеть, прервал свою безголевую серию в матче с «Сочи» (8:1). Но игра американского форварда по-прежнему не впечатляет, особенно если вспомнить, что он зарабатывает 92 миллиона рублей в год. Не нашел Гримальди понимания и в коллективе. Стоит отметить, кому в этом сезоне забивал американец — дважды «Сочи» и по одному голу «Ладе» и «Шанхаю». Один победный гол, ноль голов в большинстве. Это провал, и терпению руководства скоро может прийти конец.
9. Пополнить состав СКА может канадский нападающий Брок Макгинн, который до сих пор находится без контракта. Мощи атаке армейцев явно не хватает, а габаритный Макгинн может ее добавить. Но за последние три сезона он провел за «Анахайм» всего 65 матчей, так что можно сделать вывод, что лучшие годы Макгинна явно позади. Стало быть, зачем его подписывать?
10. В СМИ появилась информация о том, что Иван Морозов вернется в хоккей уже в ноябре после дисквалификации за употребление кокаина. Есть также информация, что летом Морозов пересекался с одним известным хоккеистом, который на тот момент был без команды, и у него схожие проблемы. Тут в целом не важно, что за ситуация случилась с Иваном — главное, что много времени он не потерял. Игрок-то сильный. А теперь еще и получивший хороший урок на будущее. История на самом деле странная. Часто вообще проверяют на допинг на предсезонке? И почему проверяли именно Морозова? Вопросов много.
11. Клим Костин по-прежнему не нашел себе работу в НХЛ, так что самое время вернуться домой. В «Авангарде», конечно, нашли бы ему место, в очередной раз натянув до предела потолок зарплат, но большую заинтересованность в приобретении прав на Костина проявляет ЦСКА. И складывается ощущение, что армейцам форвард нужнее. Состав «Авангарда» мощнейший, а вот ЦСКА явно не хватает габаритных и пробивных нападающих.
12. Из тех, кто уехал в НХЛ летом, заиграли почти все. Арсений Грицюк закрепился в «Нью-Джерси», Дмитрий Симашев играет в первой паре обороны «Юты», первый гол за «Колорадо» забил Захар Бардаков, осваивается в «Миннесоте» Данила Юров. Максим Шабанов, хоть и пропустил последние матчи из-за травмы, чужим в «Айлендерс» не выглядит. А вот Виталий Кравцов безвылазно сидит в фарм-клубе «Ванкувера». Показательный момент: после череды травм в «Кэнакс» в главную команду вызвали 32-летнего нападающего Лабейта, который два сезона назад довольно блекло выглядел в КХЛ в составе «Барыса».
13. Правами на Кравцова в КХЛ владеет «Трактор» — по моей информации, челябинцы не горят желанием ими торговать. Интерес к Кравцову есть у «Локомотива» и еще нескольких клубов, что неудивительно — по меркам нашей лиги Виталий считается одним из лучших крайних форвардов. В прошлом сезоне Кравцов вообще сыграл потрясающе за «Трактор», и решение снова попробовать силы за океаном выглядело странно. Сейчас пора возвращаться и поднимать челябинцев наверх — несмотря на слухи о не самых хороших отношениях Кравцова и главного тренера Бенуа Гру, именно этот вариант наиболее вероятный.
14. Пятиматчевая дисквалификация Григория Дронова, а также травмы Андрея Прибыльского и Арсения Коромыслова заставили «Трактор» обратить внимание на свободных агентов — челябинцы взяли на просмотр Егора Рыкова. Этому защитнику очевидно не хватает скорости, но и ставить в состав одну молодежь слишком рискованно. Рыков может рассчитывать на полноценный контракт, но смущает то, что до этого его расторгли в «Ладе», а ведь там подбор защитников — один из сильнейших в лиге.
15. Евгений Кузнецов неплохо стартовал в «Металлурге», но в последних трех матчах звездный нападающий не набрал ни одного очка, а во встрече с «Авангардом» стал 12-м среди форвардов по игровому времени — меньше сыграл только юниор Нечаев. Главный тренер Андрей Разин не стесняется критиковать Кузнецова и говорит, что игровое время в большинстве еще надо заслужить. Справедливо, учитывая то, как выглядят Ткачев, Силантьев, Канцеров. Вот только способен ли добавить Кузнецов?
16. Нападающий Макс Эллис ярко начал свою карьеру в КХЛ, забив в каждом из четырех первых матчей за «Шанхай Дрэгонс». Но потом — как отрезало. В 12 играх он не набрал ни одного очка и угодил в запас, а генменеджер клуба Игорь Варицкий начал искать варианты обмена хоккеиста, получающего 37 миллионов рублей в год. В итоге Эллиса забрал «Сочи» за символическую компенсацию в 1000 рублей. Южанам-то терять нечего, а «драконам» нужно было освободить место в платежной ведомости, так что на данный момент все довольны. Но в «Сочи» Эллис с такой зарплатой будет одним из самых дорогих игроков, а значит, должен помогать команде.
17. Подписание огромного Бена Харпура в «Шанхай» неслучайно — главный тренер «драконов» Жерар Галлан отлично знаком с защитником по работе в «Рейнджерс», да и в целом хочет видеть в обороне более габаритных хоккеистов. Отсюда и желание расстаться с Джозефом Душаком. «Шанхай» проиграл уже пять матчей подряд, так что желание освежить состав понятно.
18. До сих пор удивляет, почему «Сибирь» после прошлого сезона не сделала ничего, чтобы сохранить в составе вратаря Дениса Костина. Он отлично выглядит в «Торпедо», а вот с подписанным на его место Луи Домингом уже хотят расстаться. Канадец откровенно не выручает и, когда был травмирован Красоткин, Доминг не спас команду.
19. В «Сочи» ситуация с вратарями еще хуже: после травмы Павла Хомченко шайбы залетают в ворота команды на регулярной основе и помногу. Тут бы спасло подписание вратаря, но Максим Третьяк вряд ли способен помочь. В последнем матче в Минске вообще попробовали молодого Рудовича, но и ему накидали шайб. Кажется, до возвращения в строй Хомченко ловить сочинцам нечего. А отрыв от первой восьмерки продолжает расти.
20. В «Ладе» не хотят мириться с тем, что сезон потерян, и продолжают подписывать игроков. Новичками команды стали нападающие Антон Бурдасов и Никита Сетдиков, а с канадцем Лоуренсом решили попрощаться. Перебирать игроков можно долго, вот только даст ли это результат? Главный тренер Павел Десятков может выжимать максимум из игроков, но пока есть большие сомнения, что из Виктора Антипина, Сергея Шумакова и того же Бурдасова еще можно что-то выжать.
21. Набирает обороты сезон в НХЛ, и однозначно главным открытием среди наших можно назвать нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева. Да, он и в прошлой регулярке наколотил 35 шайб, но в нынешнем сезоне вышел совсем на другой уровень. Конечно, на пользу пошло появление в команде Митча Марнера, но и сам Дорофеев с каждым годом расцветает. Стоит ли теперь вспоминать, как его мариновали в запасе «Магнитки» и «Трактора»?
Дорофеев снова лучший снайпер НХЛ: прервал безголевую серию дублем «Каролине».
22. А вот Матвей Мичков пока совсем не впечатляет. В девяти матчах у него всего 3 (1+2) очка, и он теряется даже на фоне куда менее раскрученных одноклубников. Часто принимает неверные решения и теряет шайбу. Да, все может скоро наладиться, но пока сравнения с Иваном Демидовым явно не в пользу Мичкова.
23. Демидов играет всплесками, но уровень таланта у него космический. В «Монреале» это давно поняли, поэтому прямо сейчас многого от Ивана не требуют. Пока главные звезды команды в атаке — Коуфилд и Сузуки, но это ненадолго. Сезон-два — и Демидов ворвется в топ-10 нападающих лиги.