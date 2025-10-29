Почему самый дорогой игрок лиги не перешел в СКА, что происходит с Кузнецовым. Главные инсайды КХЛ

10. В СМИ появилась информация о том, что Иван Морозов вернется в хоккей уже в ноябре после дисквалификации за употребление кокаина. Есть также информация, что летом Морозов пересекался с одним известным хоккеистом, который на тот момент был без команды, и у него схожие проблемы. Тут в целом не важно, что за ситуация случилась с Иваном — главное, что много времени он не потерял. Игрок-то сильный. А теперь еще и получивший хороший урок на будущее. История на самом деле странная. Часто вообще проверяют на допинг на предсезонке? И почему проверяли именно Морозова? Вопросов много.