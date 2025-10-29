Со счётом 4:3 завершился матч «Барыса» в КХЛ

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев, хотя в концовке казахстанская команда едва не сотворила камбэк.
Первый период — дубль Окулова и уверенный старт
«Авангард» активно начал матч и уже к середине первого периода открыл счёт — на 14:31 отличился Константин Окулов, реализовав выход к воротам после быстрой атаки. А за несколько секунд до перерыва тот же Окулов оформил дубль (19:54), воспользовавшись ошибкой обороны «Барыса» — 2:0 к первому перерыву.
Второй период — обмен голами и преимущество «ястребов»
На старте второго отрезка игра заметно оживилась. Сначала на 7:16 Дмитрий Рашевский увеличил преимущество «Авангарда» до трёх шайб, но уже через 20 секунд ответил Мэйсон Морелли (7:37), сократив отставание — 3:1.
Однако подопечные Михаила Кравца быстро вернули контроль над игрой: на 12:11 защитник Дамир Шарипзянов мощным броском от синей линии снова сделал счёт комфортным — 4:1.
Третий период — неудачный камбэк «Барыса»
В заключительной двадцатиминутке «Барыс» заметно прибавил и попытался переломить ход встречи. Сначала на 14:46 Морелли оформил дубль, а уже через 35 секунд (15:21) Кирилл Савицкий довёл счёт до минимального — 4:3. Концовка прошла под полным контролем гостей, но спасти матч им не удалось — «Авангард» удержал победу.
Турнирное положение
После этой встречи «Авангард» набирает 27 очков и поднимается на четвёртое место в таблице Восточной конференции.
«Барыс» остаётся на седьмой позиции, имея в активе 16 очков.
Ги Буше
Михаил Кравец
Никита Серебряков
Адам Шил
(00:00-32:11)
Андрей Шутов
(c 32:11)
14:31
Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский, Джозеф Чеккони)
19:54
Константин Окулов
(Иван Игумнов, Джозеф Чеккони)
24:16
Командный штраф
27:16
Дмитрий Рашевский
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
27:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Семен Симонов)
32:11
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
54:46
Мэйсон Морелли
(Джейк Мэсси, Райлли Уолш)
55:21
Кирилл Савицкий
(Всеволод Логвин)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит