Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.10
П2
2.44
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
6
:
Адмирал
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
14.70
П2
100.00
Хоккей. НХЛ
30.10
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.38
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Со счётом 4:3 завершился матч «Барыса» в КХЛ

Омский «Авангард» в родных стенах одержал непростую победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев, хотя в концовке казахстанская команда едва не сотворила камбэк.

Первый период — дубль Окулова и уверенный старт

«Авангард» активно начал матч и уже к середине первого периода открыл счёт — на 14:31 отличился Константин Окулов, реализовав выход к воротам после быстрой атаки. А за несколько секунд до перерыва тот же Окулов оформил дубль (19:54), воспользовавшись ошибкой обороны «Барыса» — 2:0 к первому перерыву.

Второй период — обмен голами и преимущество «ястребов»

На старте второго отрезка игра заметно оживилась. Сначала на 7:16 Дмитрий Рашевский увеличил преимущество «Авангарда» до трёх шайб, но уже через 20 секунд ответил Мэйсон Морелли (7:37), сократив отставание — 3:1.

Однако подопечные Михаила Кравца быстро вернули контроль над игрой: на 12:11 защитник Дамир Шарипзянов мощным броском от синей линии снова сделал счёт комфортным — 4:1.

Третий период — неудачный камбэк «Барыса»

В заключительной двадцатиминутке «Барыс» заметно прибавил и попытался переломить ход встречи. Сначала на 14:46 Морелли оформил дубль, а уже через 35 секунд (15:21) Кирилл Савицкий довёл счёт до минимального — 4:3. Концовка прошла под полным контролем гостей, но спасти матч им не удалось — «Авангард» удержал победу.

Турнирное положение

После этой встречи «Авангард» набирает 27 очков и поднимается на четвёртое место в таблице Восточной конференции.

«Барыс» остаётся на седьмой позиции, имея в активе 16 очков.

Авангард
4:3
2:0, 2:1, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Михаил Кравец
Вратари
Никита Серебряков
Адам Шил
(00:00-32:11)
Андрей Шутов
(c 32:11)
1-й период
14:31
Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский, Джозеф Чеккони)
19:54
Константин Окулов
(Иван Игумнов, Джозеф Чеккони)
2-й период
24:16
Командный штраф
27:16
Дмитрий Рашевский
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
27:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Семен Симонов)
32:11
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
3-й период
54:46
Мэйсон Морелли
(Джейк Мэсси, Райлли Уолш)
55:21
Кирилл Савицкий
(Всеволод Логвин)
Статистика
Авангард
Барыс
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит