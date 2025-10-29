Со счётом 4:3 завершился матч «Барыса» в КХЛ

«Авангард» активно начал матч и уже к середине первого периода открыл счёт — на 14:31 отличился Константин Окулов, реализовав выход к воротам после быстрой атаки. А за несколько секунд до перерыва тот же Окулов оформил дубль (19:54), воспользовавшись ошибкой обороны «Барыса» — 2:0 к первому перерыву.