«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и одержал четвертую подряд победу в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Уфе завершилась со счетом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Егор Сучков (3-я и 35-я минуты), также шайбы забросили Александр Хохлачев (31), Артур Фаизов (31), Александр Жаровский (38) и Ярослав Цулыгин (54). У «Адмирала» отличился Степан Старков (37).

Хохлачев в эпизоде с голом Цулыгина сделал свою 200-ю результативную передачу в КХЛ.

«Салават Юлаев» впервые в текущем сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ. Уфимская команда набрала 16 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Адмирал», который с 16 баллами опустился на десятую позицию.

В следующем матче «Салават Юлаев» 31 октября вновь примет «Адмирал».

Салават Юлаев
6:1
1:0, 4:1, 1:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8521 зритель
Главные тренеры
Виктор Козлов
Леонид Тамбиев
Вратари
Семен Вязовой
Адам Хуска
(00:00-30:32)
Арсений Цыба
(c 30:32)
1-й период
02:04
Егор Сучков
14:02
Прохор Корбит
2-й период
30:00
Александр Хохлачев
(Уайет Калынюк, Александр Жаровский)
30:32
Артур Фаизов
(Максим Кузнецов)
34:51
Егор Сучков
(Александр Жаровский)
36:51
Степан Старков
(Даниил Гутик, Павел Шэн)
37:43
Александр Жаровский
3-й период
53:11
Ярослав Цулыгин
(Александр Хохлачев, Джек Родуолд)
Статистика
Салават Юлаев
Адмирал
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит