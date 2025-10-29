«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Егор Сучков (3-я и 35-я минуты), также шайбы забросили Александр Хохлачев (31), Артур Фаизов (31), Александр Жаровский (38) и Ярослав Цулыгин (54). У «Адмирала» отличился Степан Старков (37).
Хохлачев в эпизоде с голом Цулыгина сделал свою 200-ю результативную передачу в КХЛ.
«Салават Юлаев» впервые в текущем сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ. Уфимская команда набрала 16 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Адмирал», который с 16 баллами опустился на десятую позицию.
В следующем матче «Салават Юлаев» 31 октября вновь примет «Адмирал».
Виктор Козлов
Леонид Тамбиев
Семен Вязовой
Адам Хуска
(00:00-30:32)
Арсений Цыба
(c 30:32)
02:04
Егор Сучков
14:02
Прохор Корбит
30:00
Александр Хохлачев
(Уайет Калынюк, Александр Жаровский)
30:32
Артур Фаизов
(Максим Кузнецов)
34:51
Егор Сучков
(Александр Жаровский)
36:51
Степан Старков
(Даниил Гутик, Павел Шэн)
37:43
Александр Жаровский
53:11
Ярослав Цулыгин
(Александр Хохлачев, Джек Родуолд)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
