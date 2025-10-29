«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

«Салават Юлаев» впервые в текущем сезоне выиграл четыре матча подряд в КХЛ. Уфимская команда набрала 16 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Адмирал», который с 16 баллами опустился на десятую позицию.