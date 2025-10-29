Ричмонд
«Сибирь» проиграла пятый матч подряд в КХЛ, уступив СКА

СКА обыграл «Сибирь» в домашнем матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Петербургский СКА нанес поражение новосибирской «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забили Матвей Короткий (5-я минута), Егор Савиков (36) и Сергей Плотников (41). У «Сибири» отличились Владимир Ткачев (8) и Иван Чехович (59).

«Сибирь» проиграла пятый матч в КХЛ подряд и идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 16 очков. СКА с 20 баллами располагается на девятой строчке за Западе.

В следующем матче петербургская команда 31 октября на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом», а новосибирский клуб в тот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

СКА
3:2
1:1, 1:0, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12104 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Вячеслав Буцаев
Вратари
Сергей Иванов
Антон Красоткин
1-й период
04:06
Кирилл Рассказов
04:55
Матвей Короткий
(Марат Хайруллин, Тревор Мерфи)
07:23
Владимир Ткачев
(Тимур Ахияров, Егор Аланов)
2-й период
35:50
14785
(Игорь Ларионов, Михаил Воробьев)
3-й период
40:28
Сергей Плотников
(Джозеф Бландизи)
58:48
Иван Чехович
(Андрей Чуркин, Архип Неколенко)
Статистика
СКА
Сибирь
Штрафное время
0
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит