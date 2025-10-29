«Сибирь» проиграла пятый матч подряд в КХЛ, уступив СКА

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Петербургский СКА нанес поражение новосибирской «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забили Матвей Короткий (5-я минута), Егор Савиков (36) и Сергей Плотников (41). У «Сибири» отличились Владимир Ткачев (8) и Иван Чехович (59).
«Сибирь» проиграла пятый матч в КХЛ подряд и идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 16 очков. СКА с 20 баллами располагается на девятой строчке за Западе.
В следующем матче петербургская команда 31 октября на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом», а новосибирский клуб в тот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
Игорь Ларионов
Вячеслав Буцаев
Сергей Иванов
Антон Красоткин
04:06
Кирилл Рассказов
04:55
Матвей Короткий
(Марат Хайруллин, Тревор Мерфи)
07:23
Владимир Ткачев
(Тимур Ахияров, Егор Аланов)
35:50
14785
(Игорь Ларионов, Михаил Воробьев)
40:28
Сергей Плотников
(Джозеф Бландизи)
58:48
Иван Чехович
(Андрей Чуркин, Архип Неколенко)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит